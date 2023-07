Se state pensando di acquistare dei nuovi dispositivi tecnologici come smartphone e laptop, oppure dei nuovi auricolari o accessori simili, non possiamo che segnalarvi le incredibili promozioni della Huawei Crazy Week, grazie alle quali potrete risparmiare fino al 60% sui vostri acquisti. Teniamo però a precisare che le offerte termineranno il 26 luglio.

Oltre a sconti incredibili e offerte lampo su tantissimi prodotti, potrete approfittare di un coupon che vi dà diritto a uno sconto dell’8% su tutti i prodotti che non sono già in offerta! Va poi aggiunto che, per una maggiore comodità, potrete anche dilazionare la spesa in 3 comode rate mensili a tasso zero selezionando Klarna come metodo di pagamento.

Iniziamo subito segnalandovi l’ottima offerta sul MateBook 14. Questo Laptop usa come sistema operativo Windows 11 e monta un processore Intel Core di 11ª generazione, che garantisce prestazioni fluide ed efficienti. Grazie al display FullView 2K potrete poi godere di immagini nitide e colori brillanti sull’ampio schermo da 15,6”. Ebbene, lo trovate ad appena 799,99€ anziché 1.149,00€, quasi 350€ in meno.

Se invece state cercando un laptop con specifiche ancora superiori, vi suggeriamo di prendere in considerazione l’eccezionale MateBook X Pro. In soli 1,26Kg questo gioiello della tecnologia racchiude tantissime caratteristiche top di gamma, a cominciare dal display FullView 3,1K con frequenza di aggiornamento di 90 Hz che sfrutta la doppia gamma cromatica P3 e sRGB, per una resa dei colori incredibilmente vivida e realistica.

Il processore Intel Core di 12ª generazione con modalità Super Turbo6 velocizza e semplifica drasticamente ogni tipo di operazione. Da menzionare certamente l’ampio spazio di archiviazione da 1TB e il design compatto, sottile ed elegante. Ancora per poco tempo potrete acquistarlo, approfittando di un importante sconto di quasi 500€, a soli 1.699,99 anziché 2.199,00€.

Per quanto riguarda gli smartphone, segnaliamo l’offerta sull’ottimo Mate 50 Pro. Il grande display da 6.74” fa sì che tutti i contenuti siano visualizzati in modo chiaro, rendendo la navigazione semplice e piacevolissima. Inoltre, grazie alla potente fotocamera da ben 50 megapixel il Huawei Mate 50 Pro cattura immagini di altissima qualità con una risoluzione sorprendente di 8165×6124 pixel.

Potrete scattare foto incredibilmente dettagliate e nitide, che cattureranno ogni singolo particolare in modo davvero straordinario. Inoltre, i vostri video godranno della straordinaria risoluzione 4K, per una qualità visiva spettacolare. Grazie alla Huawei Crazy Week lo pagherete solo 799,99€ invece di 1.199,90€, risparmiando così quasi 400€.

Infine, se state cercando degli ottimi auricolari vi consigliamo i FreeBuds 5i Nebula, che vi regaleranno un audio ad alta risoluzione grazie ai driver dinamici da 10mm. Potrete collegarli a più dispositivi contemporaneamente e sono compatibili sia con Android che con iOS. Inoltre, vi garantiranno ben 28 ore di riproduzione con una singola carica, mentre la ricarica rapida vi regalerà 4 ore di ascolto in soli 15 minuti. Li trovate a soli 79,90€ anziché 99,90€, risparmiando così ben 20€.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Huawei dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

