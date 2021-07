Huawei debutta su Twitch con la “Melagoodo Night”: la star è il nuovo MateView GT

Il nuovo Huawei MateView GT è stato il protagonista del debutto su Twitch di Huawei, che ha lanciato il proprio canale streaming HuweiMobileIT con un evento in grande stile tenutosi al MOBA di Milano, il primo eSport bar in Italia. Durante la serata il monitor Gaming di Huawei è stato messo alla prova da ospiti di eccezione quali JustGaBBo, velox, Delux, BerriTV e Kodomo: la Melagoodo Crew ha avuto modo di toccare con mano e apprezzare non solo le prestazioni in gioco del MateView GT, ma anche l’accuratezza dei colori e caratteristiche uniche come la SoundBar integrata nello stand con controlli del volume touch.

Kodomo, JustGaBBO e Alessandro Sironi, Head of Marketing & Communications Huawei CBG Italia

“Siamo orgogliosi dei nuovi prodotti arrivati di recente sul mercato e con il nostro nuovo canale Twitch vogliamo aprire un dialogo diretto con la community dei gamers, che apprezzerà sicuramente un monitor performante come HUAWEI MateView GT. Un display concepito per loro, che permette di non perdersi nemmeno un millisecondo dei videogiochi preferiti, ma anche di godersi serie tv e film a una qualità superiore.” – ha affermato Alessandro Sironi, Head of Marketing & Communications Huawei CBG Italia.

Con una diagonale di 34 pollici, rapporto d’aspetto 21:9 e curvatura 1500R, Huawei MateView GT offre molta più immersività di quella di un classico monitor piatto, specialmente in gioco: durante la serata il team Melagoodo si è cimentato in alcune partite a Call of Duty: Warzone e ha subito apprezzato l’esperienza di gioco garantita non solo dalla curvatura, ma anche dal refresh rate di 165Hz e dalla risoluzione 3440 x 1440 pixel, caratteristiche che consentono di ottenere immagini ancor più definite e sempre fluide, perfino nei momenti di gioco più concitati. Il MateView GT è inoltre compatibile con AMD FreeSync Premium, quindi oltre a garantire un vantaggio competitivo grazie alla frequenza d’aggiornamento elevata, garantisce un’esperienza di gioco priva di artefatti grafici come il tearing, sincronizzando il refresh rate del monitor con gli FPS in gioco.

“HUAWEI MateView GT mette insieme in un unico prodotto tante tra le caratteristiche che noi gamers ricerchiamo nei prodotti per il gioco quotidiano: qualità hardware come il display curvo 21:9 da 34 pollici e la SoundBar stereo con LED e controllo del volume touch, una gamma di colori a livello cinematografico e una frequenza di aggiornamento elevatissima. Tutti elementi che rendono l’esperienza di utilizzo particolarmente immersiva e ci permettono di migliorare le performance di gioco notevolmente.” Ha dichiarato JustGaBBo dopo aver provato il nuovo monitor gaming dell’azienda.

La SoundBar è un altro elemento di spicco di Huawei MateView GT, sia per il design che per le funzionalità: è perfettamente integrata nella base del monitor e offre due altoparlanti stereo, inoltre nella parte superiore si trova un pannello touch RGB che offre un effetto luminoso personalizzabile e consente di regolare il volume semplicemente scorrendo il dito. Un elemento che combina estetica e usabilità e che è stato particolarmente apprezzato anche dai ragazzi di Melagoodo.

Ma chi ha detto che un monitor da gaming è valido solo per giocare? Come testimoniato dagli ospiti, il rapporto d’aspetto 21:9, la copertura del 100% dello spazio sRGB (e del 90% di quello DCI-P3) e un deltaE <2, rendono il MateView GT un ottimo prodotto anche per operazioni di editing e montaggio video e fotoritocco.

JustGaBBo, velox, Delux e BerriTV hanno messo alla prova il nuovo MateView GT giocando a Call of Duty: Warzone, uno dei battle royale più famosi del momento. A fine serata i ragazzi si sono detti estremamente soddisfatti del monitor, non solo per quanto riguarda le prestazioni ma anche in merito a risoluzione e colori, replicabili su altri modelli gaming solo attraverso l’uso di filtri particolari.

Se il Huawei MateView GT ha catturato la vostra attenzione, sappiate che è un ottimo momento per acquistarlo: fino all’8 agosto infatti preordinando il monitor su Huawei Store avrete accesso a una promo esclusiva che vi permetterà di ricevere gratuitamente un tablet Huawei MatePad 10.4 WiFi 3+32GB e una Huawei M-Pencil, che normalmente costerebbero circa 330 euro. Inoltre, preordinando il monitor con un deposito di 10 euro otterrete ulteriori 90 euro di sconto, raggiungendo un prezzo finale di soli 449 euro per MateView GT, MatePad 10.4 e M-Pencil.