Huawei e AppGallery protagonisti alla Milan Games Week: ecco i prodotti presentati

Si è conclusa ieri l’edizione 2021 della Milan Games Week, il più importante consumer show in Italia dedicato al mondo dei videogiochi andato in scena per tre giorni a Fiera Milano Rho. Tra i protagonisti di questa edizione, da venerdì 12 a domenica 14, c’è stata anche Huawei, azienda leader nel settore degli smartphone e ora anche marchio emergente di accessori per il gaming.

Presso lo stand B13 del padiglione 12, Huawei ha ospitato alcuni dei più importanti youtuber e streamer italiani, primo fra tutti Favij, che si è prestato a un Meet&Greet di due ore venerdì pomeriggio in cui ha sfidato i fan giocando ad alcuni dei migliori titoli di AppGallery.

Dodici in tutto le postazioni allestite per testare le performance dei dispositivi da gaming ed esplorare AppGallery, il marketplace ufficiale di Huawei che raccoglie migliaia di app e giochi tutti da scoprire. AppGallery, terzo app store al mondo in ordine di importanza, conta oltre 560 milioni di utenti unici al mese, dei quali 42 milioni soltanto in Europa. Il segreto del suo successo sta nell’offerta di promo ricorrenti per permettere ai gamer mobile di scoprire sempre nuovi giochi.

Oltre ai coupon e ai codici regalo, Huawei ha pensato anche a un programma fedeltà destinato agli utenti di GameCenter, la piattaforma dedicata al gaming scaricabile direttamente da AppGallery. Il funzionamento del programma è molto semplice: più giochi, più aumentano le tue possibilità di ottenere bonus e sconti dedicati, prendere parte a eventi esclusivi e soprattutto vincere prodotti dell’ecosistema Huawei, dallo smartphone nova 9 al monitor MateView GT. Se siete dei giocatori, con GameCenter riuscirete sicuramente a scovare e provare titoli sempre più appaganti.

In seguito al lancio di Huawei MateView GT 34″, il primo monitor Huawei pensato per i giocatori più esigenti, il produttore ha continuato ad esplorare il segmento dei monitor di alta gamma da gioco proponendo, alcuni mesi fa, Huawei MateView GT 27″, ovvero il nuovo display ultra-curvo ad alta frequenza di aggiornamento ideale per chi cerca un’esperienza di gioco totalmente immersiva.

Huawei MateView GT 27″ offre una gamma di colori di livello cinematografico (accuratezza del colore di ΔE<2), supporta un’elevata luminosità, un rapporto di contrasto pari a 4000:1 e immagini HDR 10 ad alta gamma dinamica in grado di valorizzare al meglio ogni dettaglio.

Restando in ambito smartphone, invece, Huawei nova 9 è il dispositivo più adatto ai videogiocatori, per via delle sue caratteristiche innovative come il processore Qualcomm Snapdragon 778G 4G, che permette di assegnare priorità alle attività in modo da ottimizzare le prestazioni, e il sistema di raffreddamento con tecnologia Touch Turbo, che mantiene lo smartphone fresco al tatto anche dopo ore di gioco o streaming video.

In questa tre giorni, abbiamo avuto modo di vedere da vicino questo e altri prodotti firmati Huawei ed entrare in contatto con chi di videogiochi se ne intende, tra utenti comuni e streamer del calibro di Tuberanza, JustGabbo, Delux e Freneh, le cui performance a Knights of the Zodiac, Asphalt 9: Legends e Back 4 Blood sono state trasmesse in diretta sul canale Twitch HuaweiMobileIT.

In aggiunta alla visita allo stand, abbiamo avuto la possibilità di scambiare due battute con Alessandro Sironi, Head of Marketing and Communication Huawei CBG Italia e di seguito vi riportiamo una breve intervista:

I prodotti Huawei sono diventati sempre più accattivanti al fine di catturare un pubblico sempre più vasto, come quello dei giovanissimi, per sopperire a qualunque tipo di attività quotidiana. L’ultimo arrivato, il nova 9, beneficia di una serie di qualità; cos’ha in più rispetto ad altri modelli e perché AppGallery ha una marcia in più?

Huawei nova 9 è stato lanciato pensando alle generazioni più giovani e proprio per questo motivo abbiamo pensato di portarlo qui alla Milan Games Week. A bordo di nova 9 sono presenti caratteristiche importanti per il gaming come lo schermo OLED a 120 Hz, feedback tattile a 300 Hz e una batteria di lunga durata. Per quanto concerne ai servizi, AppGallery continua a crescere diventando sempre più completa con quasi 3.000 app. Ad oggi chi apre AppGallery è in grado di trovare l’applicazione perfetta per il proprio scopo.

In aggiunta a nova 9, offriamo un ottimo portafoglio a livello gaming con, ad esempio, MateView GT 27”, il fratello minore del 34”, e MatePad 11 che va nella direzione del mobile gaming.

L’approccio di Huawei in questi ultimi mesi sembra sempre più orientato ai giovanissimi e al gaming; quali peculiarità sono presenti nei prodotti Huawei per renderli così adatti a questo genere di utilizzo?

Se analizziamo MateView GT 27” troviamo, ad esempio, caratteristiche specifiche per chi ama giocare raggiungendo un elevato numero di FPS o, alternativamente, per coloro che desiderano un monitor pratico e confortevole per gustarsi un film o lavorare con tante finestre aperte. Come per MateView GT 34”, andato sold-out in brevissimo tempo, attendiamo una risposta analoga da parte degli utenti e per l’occasione a Milan Games Week lo faremo utilizzare ad una serie di professionisti del gaming al fine di confermare le eccellenti doti presenti su carta.

MateView GT 27” nasce per soddisfare le esigenze dei consumatori che ritenevano il 34” troppo ingombrante.

Il settore del mobile è molto in fermento e ultimamente si è sviluppato un nuovo segmento di mercato dedicato ai casual gamer; a Milan Games Week quali iniziative avete previsto per casual gamer e hardcore gamer?

In occasione della kermesse meneghina abbiamo deciso di ospitare una serie di professionisti del settore come, ad esempio, Favij, JustGabbo, Delux, Frenezy e altri gamer. Il gaming è un’industria in crescita e ormai più di 10 milioni di persone hanno scelto di giocare da smart device, come tablet e smartphone. Tanti atleti hanno deciso di fare il medesimo salto, passando da PC/console per approdare sulle soluzioni più smart. Huawei è pronta per accogliere sempre più gamer anche grazie ad AppGallery, ormai più che sviluppata per accontentare qualsiasi genere di utente.