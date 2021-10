Huawei MateBook 14s ha le carte in regola per essere il vostro prossimo notebook

Huawei ha presentato ufficialmente il nuovo Huawei MateBook 14s, nuovo notebook che va ad ampliare la gamma MateBook progettata per la produttività. Rinnovato nel design ma non nella filosofia che ne ha portato alla creazione, il nuovo MateBook 14s offre uno schermo da 14,2″ FullView con risoluzione 2.5K, touchscreen e rapporto d’aspetto 3:2, che favorisce la produttività e offre un’esperienza visiva coinvolgente. A bordo troviamo un processore Intel Core Tiger lake di undicesima generazione serie H e grafica Iris Xe, in grado di offrire prestazioni di alto livello, SSD NVMe e un minimo di 8GB di RAM DDR4. Insomma, tutto il necessario per poter gestire qualsiasi carico di lavoro agilmente, grazie anche alla possibilità di aumentare il TDP del processore fino a 45W semplicemente con la combinazione di tasti Fn + P.

Più nel dettaglio, Huawei MateBook 14S è disponibile in colorazione Space Gray con processore Intel Core i5-1130H e grafica Iris Xe, abbinati a 8GB di RAM e SSD NVMe PCIe da 512GB, oppure con Intel Core i7-1137H e grafica Iris Xe, 16GB di RAM e SSD da 512GB in colorazione Space Gray o Spruce Green. La variante top di gamma, con Core i7-1137H, grafica Iris Xe, 16GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 1TB, gode della certificazione Intel EVO. I tre prodotti possono già essere preordinati sullo store ufficiale Huawei a partire da 1199 euro, con una promozione decisamente interessante che oltre a farvi ottenere subito uno sconto, vi fa ricevere in omaggio anche alcuni accessori.

Con una batteria da 60Wh, Huawei MateBook 14s permette di lavorare in mobilità senza preoccupazioni, assicurando tutta l’autonomia necessaria per coprire un’intera giornata lavorativa. E se le cose dovesse andare per le lunghe, l’alimentatore da 90W permette di aggiungere altre 3 ore di autonomia con solamente 15 minuti di ricarica. L’alimentatore inoltre supporta Huawei SuperCharge per una gamma selezionata di smartphone e tablet Huawei, quindi potrete portarvi in giro un unico caricatore per tutti i vostri dispositivi.

A completare una dotazione hardware di altissimo livello, troviamo una tastiera tattile con corsa da 1,5mm che assicura una digitazione confortevole e un sistema audio con quattro altoparlanti con due tweeter e due woofer, ulteriormente migliorato dalla tecnologia Huawei Sound. Per le videoconferenze abbiamo a disposizione ben quattro microfoni, disposti sui bordi, che riescono a catturare il suono fino a 5 metri di distanza e garantiscono un’audio cristallino, grazie a un algoritmo IA che si occupa della cancellazione del rumore: la tecnologia Personal Voice Enhancement elimina il rumore ambientale mente capta la voce dell’utente, in modo che possa essere sentito forte e chiaro durante le chiamate o le riunioni in videoconferenza. Il tutto è racchiuso in una scocca in metallo sottile e leggera (il peso totale è di 1,43kg), elegante e bella sia al tatto che alla vista.

Tra le altre caratteristiche di Huawei MateBook 14s troviamo il lettore d’impronte digitali integrato nel tasto d’accensione, riconoscimento facciale per il login in Windows e connettività Wi-Fi 6. Lo schermo FullView ha un elevato rapporto schermo-corpo del 90%, offre una copertura del 100% dello spazio sRGB e ha una frequenza d’aggiornamento fino a 90Hz. È possibile passare rapidamente tra i 60Hz (per avere un maggior risparmio energetico) e i 90Hz premendo la combinazione di tasti Fn + R. Il notebook è inoltre dotato di sensore di luce ambientale, per regolare automaticamente la luminosità del display.

Huawei MateBook 14s si integra perfettamente nell’ecosistema dell’azienda: con un semplice tocco è possibile collegare il portatile con uno smartphone e proiettare l’interfaccia mobile sullo schermo del portatile, collegare un tablet e usarlo come se fosse una tela digitale, connettersi con le cuffie Huawei Freebuds per un ascolto ancora più coinvolgente, o ancora collegare uno schermo Huawei MateView (ora disponibile anche in versione da 27″) sia via cavo che in modalità wireless.