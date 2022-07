Il Prime Day non si ferma mai e se siete alla ricerca di un monitor da sogno capace di offrirvi un gaming fuori scala e una produttività senza pari dovete sapere che esiste il Huawei MateView GT. Si tratta del monitor di punta della scuderia Huawei offerto con un sconto incredibile di 170 euro rispetto al prezzo di listino base di 399,90€.

Questo vuol dire che solo per oggi, e solo fino alla mezzanotte di oggi 13 luglio, momento in cui scadranno le offerte del Prime Day , potrete portarvi a casa questo monitor curvo da 27 pollici di Huawei a soli 229,00€. Fidatevi se vi diciamo che ad un prezzo del genere non riuscirete a trovare nessun dispositivo anche solo in grado di eguagliare le prestazioni di questo pannello.

Dotato di un display ultracurvo (1500R di curvatura) per un’esperienza visiva di livello cinematografico, il Huawei MateView GT vi aiuterà a mantenere il controllo sulle vostre finestre di lavoro, o su quelle di gioco, permettendovi di organizzarle senza fatica. La risoluzione QHD di 2560 x 1440 e la frequenza di aggiornamento a 165 Hz, cancellano qualsiasi rallentamento anche nei momenti di gioco in cui l’hardware viene messo sotto stress e restituiscono un’immagine sempre fluida e perfetta. La luminosità, che arriva invece a 350 nits per quanto riguarda i contenuti HD, e lo standard HDR10 si occupano invece di rendere quanto più reali possibili luci e ombre per un risultato di altissimo livello.

A livello di design parliamo di un monitor ultramoderno che fa figura sia sulla scrivania di un gamer sia in un ufficio dove, per chi passa molto tempo al PC, offre anche un controllo della luce blu e una gestione dello sfarfallio in modo da non affaticare la vista durante l’uso. La gamma cromatica è poi la ciliegina sulla torta con 16,7 milioni di colori a 8-bit che mantengono una fedeltà assoluta con le immagini mostrate e restituiscono una brillantezza che anche altri monitor più costosi faticano a raggiungere.

Prima di lasciarvi al link con il monitor, vi ricordiamo dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potete andare a caccia di ulteriori sconti, non solo durante il periodo del Prime Day, ma in ogni periodo dell’anno: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Vi auguriamo un buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!