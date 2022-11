Siete alla ricerca di un nuovo monitor gaming con cui rivoluzionare le vostre sessioni di gioco, godendo di colori accesi e contrasti infiniti ma il vostro budget è ridotto? Allora vi consigliamo di prendere in considerazione un’ottima offerta presente su Amazon in occasione del Black Friday, che vi consentirà di portarvi a casa un prodotto fantastico con meno di 200,00€!

Il monitor MateView GT di Huawei è infatti attualmente in sconto su Amazon a soli 199,00€ invece di 399,90€; si tratta di un ribasso del 50%, che vi farà portare a casa l’articolo a metà prezzo, risparmiando ben 200,00€! Considerando la qualità fantastica di questo pannello, che ha una media di 4 stelle e mezzo su oltre 2.000 recensioni, è un’offerta davvero imperdibile!

Il display curvo da 27″ con risoluzione Quad HD e rapporto d’aspetto 16:9 vi permetterà di immergervi completamente in qualsiasi titolo voi vogliate giocare, godendo di un’immagine perfetta da ogni angolazione, senza riflessi o zone buie. Anche le scene più scure saranno infatti perfettamente illuminate, mentre la tecnologia HDR10 vi assicurerà dei contrasti magnifici: i vostri giochi preferiti saranno ancora più dettagliati e accesi, e ogni cut-scene sembrerà una sequenza cinematografica.

Oltre a essere spettacolare alla vista, ogni gameplay nel MateView GT sarà estremamente fluido, complice la frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, quindi ben oltre sopra la media di 120 Hz. Anche le partite più frenetiche non subiranno quindi cali di frame o rallentamenti; potrete essere sempre in controllo di ciò che sta accadendo, scalando le classifiche e sorpassando gli avversari.

Il MateView GT è perfetto non solo per il gaming, ma vi permetterà anche di guardare film e serie tv con una risoluzione ottimale, e grazie alla bassa emissione di luce blu e anti-sfarfallo potrete godere dei contenuti che vi piacciono anche di sera, senza affaticare la vista. Infine, il monitor è completamente personalizzabile in base alle vostre preferenze: vi sono ben 8 modalità differenti progettate appositamente per diversi generi, come ad esempio per gli RTS, MOBA e FPS; nel lato tecnico abbiamo invece una porta HDMI e una DP, nascoste dalla copertura posteriore per il massimo dell’eleganza e la possibilità di montarlo a parete rimuovendo l’anello posteriore.

Insomma, il MateView GT è un monitor spettacolare che vi permetterà di giocare a una qualità mai vista prima, quindi non possiamo che consigliarvi l’acquisto, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, il Black Friday è il momento perfetto per provarlo!

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!