Huawei MateView SE è un prodotto dedicato a chi desidera un monitor senza troppi fronzoli per il proprio ufficio domestico, senza dover spendere una cifra esagerata. La diagonale da 23,8″ non è particolarmente ampia, ma agevola parecchio il lavoro se si è abituati a usare solo lo schermo del portatile e permette di posizionare con facilità il monitor sulla propria scrivania, occupando poco spazio.

Il design è moderno, sottile e piacevole, privo di orpelli estetici inutili. La colorazione completamente nera (insieme all’assenza di LED RGB o qualsiasi altra illuminazione) fa sì che il monitor si adatti bene a qualsiasi ambiente. La base è compatta e occupa davvero poco spazio sulla scrivania, permette di regolare l’altezza del monitor (da 0 a 110mm), inclinarlo verso l’alto e verso il basso (-5° / +18°) e posizionarlo in verticale, ma non di ruotarlo verso destra/sinistra.





Le dimensioni sono contenute, pari a 538,5 x 413 x 174 mm, mentre il peso è di 3,4kg; a risultare molto compatto è anche l’alimentatore, grande praticamente quanto quello di uno smartphone moderno. Le cornici sono molto sottili, garantiscono un rapporto schermo-corpo del 92% e sotto quella inferiore, al centro, troviamo oltre al LED di stato anche un joystick che funge sia da pulsante di accensione, che da strumento per navigare all’interno del menu OSD del monitor.

Assente qualsiasi aiuto per il cable management, compreso il classico foro nel supporto che troviamo ormai ovunque, ma non è un dramma visto che al MateView SE potremo collegare solamente l’alimentazione e due cavi video: la dotazione porte è infatti limitata, con solamente una HDMI e una DisplayPort. Trattandosi però di un monitor “da ufficio”, studiato principalmente per lavorare, è adeguata allo scopo; difficilmente vi ritroverete a dover collegare più di due computer, quindi due ingressi video sono sufficienti.

Huawei Mateview SE offre una risoluzione Full HD, non elevatissima ma sufficiente per il compito che deve svolgere e per la diagonale da 23,8″, un pannello IPS con angoli di visione di 178 gradi e una frequenza d’aggiornamento di 75Hz, che dona più fluidità allo scorrimento delle pagine e all’esperienza d’uso generale, grazie anche alla compatibilità con AMD FreeSync. Tra le caratteristiche che spiccano maggiormente, oltre a una buona copertura della gamma DCI-P3 (90%), troviamo una modalità eBook che aiuta moltissimo nel non affaticare la vista e risulta particolarmente utile quando si visionano documenti, o si legge del testo per lungo tempo; il menu OSD offre altre modalità d’immagine tra cui scegliere, come HDR color, sRGB color (che copre il 100% dello spazio sRGB) e un preset personalizzabile. Non manca ovviamente un sistema anti luce blu a protezione della vista, assicurata dalla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light and Flicker Free.

Il monitor è disponibile all’acquisto al prezzo di circa 200€, una cifra ragionevole se si pensa al target a cui è indirizzato: si tratta di una soluzione valida per il lavoro da remoto, che occupa poco spazio, risulta molto funzionale e si integra alla perfezione nell’ecosistema Huawei Super Device, sviluppato dalla società per accelerare il flusso di lavoro e offrire funzionalità uniche quando si usano un notebook, uno smartphone e un monitor Huawei, come ad esempio l’invio immediato di file, la navigazione nelle cartelle dello smartphone direttamente da PC, la possibilità di collegarsi agli schermi in maniera wireless con un solo tocco, o ancora l’esecuzione su PC di applicazioni Android presenti sullo smartphone.





Nel momento in cui scriviamo, Huawei MateView SE Vertical (nome specifico della versione che può essere messa anche in verticale) è in offerta sullo shop Huawei a 170€ grazie a un codice sconto, reperibile direttamente sulla pagina del negozio e valido fino al 31 ottobre. Il prezzo ridotto non fa altro che accentuare la convenienza di una soluzione come questa, ottima per chi (magari dopo la pandemia) si è convertito al lavoro da remoto e cerca una soluzione funzionale ed elegante, poco ingombrante e capace di mischiarsi bene a qualsiasi ambiente domestico.

Se invece MateView SE è troppo piccolo per le vostre esigenze e vi serve qualcosa di più grande, magari in formato 21:9 per visualizzare meglio fogli Excel con tante colonne, vi consigliamo di dare uno sguardo a Huawei MateView GT 34″, dotato di una diagonale più ampia, risoluzione 3440 x 1440 pixel, curvatura 1500R ottima resa cromatica e frequenza d’aggiornamento di 165Hz, che lo rende ideale anche per il gioco, se volete svagarvi dopo una lunga giornata di lavoro.