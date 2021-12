Huawei prepara il lancio di un nuovo notebook con SoC ARM

Nel corso degli ultimi mesi non ci sono state novità importanti nel mondo dei notebook (almeno per quelli Windows), almeno da quando i sistemi basati su AMD Ryzen 5000 e Intel Tiger Lake-H sono stati lanciati all’inizio di quest’anno. I computer portatili che utilizzano processori Alder Lake-P dovrebbero debuttare all’inizio del prossimo anno ma, a quanto pare, Huawei si sta preparando a distribuire un nuovo prodotto, chiamato Dyna Cloud L420 – come riportato da My Drivers.

Photo Credit: My Drivers

Secondo quanto riferito, il Dyna Cloud L420 utilizzerà un nuovissimo SoC ARM sviluppato internamente dalla stessa azienda: Kirin 9006C. Il SoC conterrà otto core CPU, con i core principali con clock fino a 3,1GHz. Inoltre, si presume anche che il SoC presenterà una nuova GPU chiamata Kirin 9000C. A differenza dei processori x86-64 di AMD e Intel, che si basano, rispettivamente, su nodi di processo a 7 e 10 nm, il Kirin 9006C utilizza un processo a 5nm come gli ultimi chip mobili di Apple e Qualcomm.

Stando alle specifiche trapelate, il Kirin 9006C viene accoppiato a soli 8GB di memoria LPDDR5 ed è disponibile con 256 o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il display misura 14″ e ha una risoluzione di 2160×1440 pixel. Sul fronte della connettività wireless, è presente il supporto alle reti Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2. Le porte cablate includono HDMI, USB-A (x2), USB-C (x1) e GbE tramite un jack mini-RJ45. L’alimentazione proviene da una batteria da 56WHr relativamente generosa, che viene ricaricata utilizzando un adattatore con ricarica rapida USB-C.

Photo Credit: Huawei

Anche se il Dyna Cloud L420 sembra un prodotto interessante, è improbabile che sarà commercializzato negli Stati Uniti. La società è stata duramente colpita dalle sanzioni statunitensi della precedente amministrazione, limitando il suo accesso al software e all’hardware delle società americane. Di conseguenza, il Dyna Cloud L420 [ufficialmente] supporta solo Kirin OS (KOS) e l’Unity OS (UOS). C’è anche la possibilità che il laptop possa ricevere un aggiornamento a HarmonyOS in futuro.

Il Dyna Cloud L420 è il successore del Qingyun L410, il primo notebook di Huawei dotato del SoC Kirin 990 ARM. Tuttavia, al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni inerenti a prezzi o disponibilità.