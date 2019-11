Huawei presenta i nuovi MateBook D15 e D14

Huawei ha presentato la nuova generazione di MateBook D, una famiglia di ultrabook dotati di processori Intel e AMD, con GPU Nvidia dedicata, racchiusi in un elegante telaio completamente in alluminio spinti da sistemi operativi Windows 10 o Linux.

Anche questa volta l’azienda cinese ha deciso di offrire i propri dispositivi con CPU Ryzen oltre che Intel Core, in particolare l’azienda ha adottato un Ryzen 5 3500U con GPU integrata Vega. Saranno comunque disponibili le versioni spinte da CPU Intel Core i5 o i7 di decima generazione (Comet Lake), abbinate a una GPU Nvidia GeForce MX 250.

Per quanto riguarda il resto dell’hardware, i nuovi MateBook D offrono 8 o 16 GB di memoria RAM DDR4, e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione su SSD il tutto abbinato ad un display da 14 pollici (per il D14) e da 15,6 pollici (per il D15) con risoluzione Full HD, luminosità fino a 250 nit ed un contrasto statico di 800:1.

Una piccola curiosità risiede piuttosto nella batteria, da 56 Wh per la versione da 14 pollici, mentre per la versione da 15,6 pollici sarà più piccola, 42 Wh, in quanto le dimensioni ridotte sono state utilizzate per aggiungere un disco rigido da 1 TB che affianca l’SSD.

La connettività, come da tradizione ormai per Huawei, è completa: i laptop sono dotati di Wi-Fi 5 2×2 con velocità di trasferimento fino a 1,73 Gbps, una porta USB 3.0 Type-C, tre porte USB 2.0 e 3.0 Type-A, un’uscita HDMI ed un jack da 3,5 mm per microfono e cuffie.

I nuovi MateBook sono inoltre dotati di una webcam integrata a scomparsa, un lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo e due microfoni per la registrazione e la cancellazione del rumore.

MateBook D14 MateBook D15 Display 14 pollici 1920 x 1080 FHD 15,5 pollici 1920 x 1080 (FHD) CPU Intel Core i5-10210U

Intel Core i7-20510U

AMD Ryzen 53500U Grafica Nvidia GeForce MX 250

AMD Ryzen 5 3500U RAM 8 o 16 GB DDR4 SSD 512 GB SSD 256 GB SSD + 1TB HDD WiFi WiFi 5 (802.11ac) Bluetooth Bluetooth 5 USB 2 x USB 2.0 Type-A

1 x USB 3.0 Type-A

1 x USB 3.0 Type-C I/O HDMI, jack 3,5 mm, speaker stereo, microfono Batteria 56 Wh 42 Wh Dimensioni Larghezza: 322,5 mm

Profondità 214,8 mm

Spessore: 15,9 mm Larghezza: 357,8 mm

Profondità: 229,9 mm

Spessore: 16,9 mm Peso 1,38 chili 1,62 chili

I MateBook D14 e D15 pesano rispettivamente 1,38 e 1,62 chilogrammi, per uno spessore di 15,9 mm per il primo e 16,9 mm il secondo. La loro commercializzazione attualmente è limitata al solo mercato cinese, sul quale esordiranno il 2 dicembre.

Tuttavia dato che Microsoft ha ottenuto l’autorizzazione per la vendita delle licenze a fronte del ban imposto dal governo USA non è da escludere che i nuovi ultrabook di Huawei arrivino anche in altre aree, Europa compresa.