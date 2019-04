Un nuovo hub per controllare fino a 8 ventole alla volta

PH-PWHUB 02 è il nuovo hub per ventole di Phanteks. Permette di controllare fino a 8 ventole in tre modalità.

Phanteks ha annunciato un nuovo hub universale per ventole. La nuova soluzione, chiamata PH-PWHUB 02, permette di controllare fino a 8 ventole simultaneamente.

L’hub è alimentato da un singolo connettore SATA e supporta ventole sia a 3 (DC) che a 4 pin (PWM). Un piccolo controller cablato presente nella confezione consente alle ventole di lavorare su tre modalità premendo semplicemente un tasto.

C’è la modalità silent, per chi predilige una rumorosità contenuta, quella balanced per avere un rapporto equilibrato tra velocità di rotazione e rumorosità e infine la modalità performance per ottenere il massimo dalle proprie ventole, magari durante una sessione di gioco particolarmente intensa.

Funzionalità chiave è la possibilità di montarlo in modo semplice e veloce in ogni case grazie ai magneti di cui è dotato. Nel caso il vostro case fosse in alluminio o comunque non magnetico, sarà possibile montare l’hub tramite l’accoppiata formata da adesivo e velcro presente nella confezione. È possibile aggiungere ulteriori ventole all’hub tramite i cavi splitter opzionali a 3-pin (PH-CB-Y3P) o 4 pin (PH-CB-Y4P).

Phanteks intende commercializzare il nuovo hub universale nel corso di questo mese al prezzo di 19,90 euro.