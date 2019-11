HyperX a tutto gaming: 10 milioni di cuffie, un milione di tastiere e 65 milioni di memorie

HyperX, brand gaming di Kingston, ha raggiunto molti traguardi importanti dalle memorie alle cuffie passando per le tastiere.

HyperX, la divisione gaming di Kingston Technology, ha annunciato di aver venduto più di 10 milioni di cuffie.

A partire dal 2014, quando il brand ha introdotto le prime cuffie Cloud, sono stati realizzati 30 differenti modelli tra cui possiamo ricordare le ottime Cloud Alpha (acquistabili a meno di 100 euro) e le Cloud II, fino ad arrivare alla linea Cloud MIX per il mercato più generalista (disponibili a circa 160 euro).

Kingston vanta anche altri due importanti traguardi: ha spedito oltre un milione di tastiere gaming e 65 milioni di moduli di memoria.

HyperX è nota per la tastiera gaming meccanica HyperX Alloy FPS (Amazon), caratterizzata dagli switch Cherry MX e ha espanso da poco la linea con la HyperX Alloy Origins (Amazon) con switch proprietari, come spiegato in questa notizia.

Tra le memorie troviamo le RAM DDR4 Fury e Predator (come questo kit DDR4-3200 CL16) che includono moduli con illuminazione LED RGB personalizzabile tramite il software Ngenuity.

“HyperX continua a superare le nostre aspettative, in termini di vendite si è imposto sia come leader nelle cuffie per PC che come pioniere dell’industria gaming spedendo oltre 10 milioni di cuffie. I traguardi raggiunti con memorie e tastiere dimostrano come HyperX sia diventato un punto di riferimento nell’industria gaming”, ha dichiarato Mark Leathem, general manager di HyperX.