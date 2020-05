HyperX e Ducky presentano la nuova tastiera HyperX x Ducky One 2 Mini

HyperX, divisione gaming di Kingston, e Ducky Channel International hanno annunciato oggi la nuova tastiera HyperX x Ducky One 2 Mini. Si tratta di una tastiera meccanica con layout 60% dalle dimensioni ultracompatte, ideale per gli appassionati di fps che necessitano della maggiore superfice possibile per i movimenti del mouse.

HyperX rappresenta attualmente un brand di riferimento per i giocatori di tutto il mondo, che ha fatto del rapporto qualità/prezzo un marchio di fabbrica. Le periferiche della divisione gaming di Kingston, insieme all’hardware, sono riuscite fin da subito a ritagliarsi uno spazio nel cuore dei giocatori più esigenti. Ducky invece rappresenta il marchio di riferimento per le tastiere, caratterizzate da un’elevata qualità sotto ogni punto di vista, dai telai solidi e stabili, ai keycaps in PBT double-shot, dal design confortevole e preciso non soggetti alla rapida usura che invece affligge i classici tasti in ABS.

Le due aziende hanno quindi deciso di collaborare, unendo i loro punti di forza a favore della realizzazione di una tastiera pensata per i giocatori più frenetici che ormai HyperX ha imparato a conoscere nella sua esperienza, con la solidità e l’affidabilità ormai riconosciute di Ducky.

La nuova XyperX x Ducky One 2 Mini è una tastiera in edizione limitata, che sfoggia il caratteristico schema di colori rosso e nero di HyperX, ed equipaggiata con interruttori HyperX Red, switch lineari garantiti per 80 milioni di pressioni, con una corsa ed un tempo di attivazione ridotti che garantiscono tempi di reazione immediati, indispensabili in particolare negli sparatutto.

Agli switch sono stati aggiunti i keycaps di Ducky, in PBT double-shot, nettamente più duraturi dei copritasti in ABS tradizionali. Ogni tasto ha stampato su di un lato una funziona secondaria, per facilitarne l’accesso. La tastiera infatti è compatibile con Ducky Macro 2.0. Grazie al software di Ducky sarà possibile riprogrammare ogni singolo tasto o registrare della macro, oltre a poter gestire l’illuminazione RGB per-key presente, e salvare un massimo di 6 profili differenti. La tastiera infine può essere inclinata in tre posizioni differenti, grazie ai piedini gommati.

Come anticipato in apertura, si tratta di un’edizione limitata della tastiera che verrà prodotta in sole 3700 unità nel mondo. Ogni tastiera infatti riporterà un’incisione a laser sul retro recante il numero univoco del modello. In confezione inoltre saranno inclusi alcuni keycaps aggiuntivi colorati, in modo da distinguere con maggiore semplicità i tasti principali dedicati al gioco, un estrattore per i keycaps marcato Ducky ed una barra spaziatrice Ducky Year of the Rat.

La nuova tastiera sarà disponibile a partire dal 12 maggio direttamente dal sito di HyperX al prezzo di 109,99 dollari. La società ha tuttavia avvertito che a causa della pandemia da coronavirus potrebbero esserci ritardi nella produzione e distribuzione dei prodotti, anche se sta attualmente collaborando con tutti i partner per minimizzare l’impatto sugli utenti e garantire consegne puntuali.