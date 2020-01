HyperX presenta Pulsefire Raid e Fury Ultra, mouse e tappetino per i videogiocatori

Nel corso delle scorse settimane Kingston ha annunciato una carrellata di nuovi prodotti della sua divisione HyperX dedicata al settore gaming; due di questi, il mouse Pulsefire Raid e il tappetino Fury Ultra, sono già stati rilasciati ufficialmente sul mercato e sono quindi già disponibili all’acquisto.

Il Pulsefire Raid è equipaggiato con un sensore Pixart 3389 ad altissima precisione con i suoi 16.000 DPI di risoluzione massima, una velocità massima di 450 IPS e fino a 50G di accelerazione. Senza ombra di dubbio è un mouse progettato per la velocità e altamente personalizzabile, i tasti totali sono 11 (di cui 5 posizionati lateralmente in modo da essere facilmente raggiungibili) e tutti personalizzabili tramite il software HyperX NGENUITY in base alle preferenze dell’utente, così come l’illuminazione RGB e la sensibilità del sensore.

Il mouse inoltre è equipaggiato con switch Omron che restituiscono all’utente un nitido e preciso feedback tattile alla pressione. Ergonomico e con buon grip grazie alle impugnature laterali in gomma, il Pulsefire Raid è un mouse multipiattaforma che con il suo prezzo di lancio fissato a 59,99 sterline può far gola a chi è alla ricerca di un nuovo mouse.

Per far da spalla al suo nuovo mouse, HyperX ha pensato anche a un nuovo tappetino, il Fury Ultra. Base antiscivolo, una superficie rigida micro-texturizzata e un anello luminoso LED RGB che corre lungo tutto il suo perimetro queste le sue caratteristiche.

Ovviamente l’illuminazione si va a personalizzare sempre tramite software HyperX NGENUITY in modo da creare un proprio ecosistema insieme agli altri dispositivi HyperX compatibili. Il prezzo di lancio è di 44,99 sterline.

Sia il mouse HyperX Pulsefire Raid che il tappetino per mouse Fury Ultra sono già disponibili all’acquisto online e presso i rivenditori autorizzati. I prezzi per l’Italia dovrebbero essere rispettivamente di 69,99 euro per il mouse (Amazon) e di 59,99 euro per il tappetino (Amazon).