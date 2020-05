HyperX sarà fornitore ufficiale di HP per la serie OMEN

HyperX annuncia la partnership con HP, quale fornitore OEM di memoria RAM ad alte prestazioni per la nuova gamma desktop OMEN, upgrade compresi. I due nuovi modelli HP OMEN 25L e 30L possono infatti montare moduli RAM DDR4 HyperX FURY, con o senza RGB.

I moduli sono certificati sia da Intel che da AMD e vengono configurati automaticamente plug-n-play con la frequenza più alta possibile dal sistema, cioè a 2400 o 2666 MHz. Essendo prodotti ad alte prestazioni possono però venire impostati dall’utente più smaliziato fino a 3200MHz di frequenza con latenze 16-18-18 e 1,35V. Le singole DIMM hanno capacità di 8 oppure 16 GB: l’espandibilità è garantita fino a 64GB, anche se il configuratore di HP non va oltre i 32GB. Non certamente un quantitativo da record, ma più che abbondanti nella totalità degli scenari videoludici.

Il design è particolarmente curato. Nei modelli predisposti, l’elemento RGB percorre tutta la lunghezza del modulo, rendendo l’atmosfera dei componenti particolarmente suggestiva. L’illuminazione è inoltre compatibile con i controller RGB SYNC dei principali costruttori di schede madre.

Il raffreddamento avviene per mezzo di un sandwich in alluminio nero non particolarmente voluminoso, assicurando piena compatibilità con ogni tipo di configurazione. L’altezza è infatti di 34,1mm oppure 41,24mm 5RGB). Il controllo qualità e la metodologia di test di HyperX ha permesso all’azienda di poter garantire i suoi moduli a vita.

L’accordo di fornitura con HP può solo confermare la bontà delle RAM di HyperX, che ricordiamo essere la divisione gaming di Kingston Technology.