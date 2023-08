La Amazon Gaming Week sta mettendo a disposizione degli appassionati di gaming tantissime offerte che spaziano dai videogiochi alle periferiche. Fra questi prodotti non possono certo mancare degli ottimi microfoni progettati appositamente per lo streaming. Se quindi siete degli streamer alla ricerca di un nuovo microfono ultra performante per garantire alle vostre live e registrazioni una qualità audio eccezionale, vi segnaliamo questa offerta di Amazon sull’ottimo Hyperx Solocast, oggi in offerta con un importante sconto del 22%.

Grazie a questa promozione, infatti, lo pagherete appena 49,99€ anziché 64,36€, davvero un ottimo prezzo, considerata la grande qualità di questo prodotto. Per questo, vi suggeriamo di effettuare il vostro acquisto prima che l’offerta si esaurisca.

La semplicità d’uso dell’Hyperx Solocast è straordinaria, grazie alla tecnologia Plug N Play e a funzioni molto amate dagli utenti, come l’indicatore LED dello stato e il sensore “Tap-To-Mute” per la soppressione audio: basterà toccare il sensore per mettere in muto il microfono e l’indicatore LED dalla forma inconfondibile vi mostrerà subito se il microfono sta trasmettendo o è in modalità silenziosa.

Le vostre registrazioni audio saranno di altissima qualità con questo microfono a condensatore USB dall’uso semplice e immediato: infatti, il pattern polare cardioide mette in primo piano le fonti audio posizionate direttamente davanti al microfono, facendo risaltare la vostre voce.

Compatibile con TeamSpeak, Discord, OBS, XSplit, Streamlabs OBS e molti altri programmi, è davvero un microfono perfetto per tutti gli streamer che si avvalgono delle piattaforme più utilizzate e conosciute dagli utenti. Inoltre, potrete collegarlo tranquillamente a PC, Mac, o PS5 (a proposito, sapete che da oggi è scontata di 100€ sui maggiori store?), ottenendo sempre un audio di alta qualità.

Va infine aggiunto che l’Hyperx Solocast è anche sorprendentemente versatile, grazie al supporto regolabile e flessibile e alla compatibilità con i bracci più comuni, che vi consentiranno di posizionarlo comodamente sulla vostra scrivania o postazione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!