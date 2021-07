I 360Hz sono già vecchi: in arrivo schermi con refresh rate di 480Hz!

Buone notizie per gli appassionati di videogiochi che cercano sempre la migliore soluzione per godersi al meglio la riproduzione di contenuti videoludici: sebbene attualmente i migliori monitor da gaming che si possono trovare sul mercato offrano un refresh rate di 360 Hz, LG e AU Optronics stanno lavorando insieme a una nuova generazione di pannelli LCD in grado di offrire un refresh rate di 480 Hz e un frame time di 2.1 s. Valori senza dubbio paurosi, per i quali però ci sarà da aspettare almeno il 2023 prima di poterli vedere sugli scaffali (e sulle nostre scrivanie), considerando che dovrebbero entrare in fase di produzione entro il 2022.

Alcuni dettagli rilasciati da TFTCentral riguarderebbero la dimensione e la risoluzione del pannello sviluppato da LCD, il quale dovrebbe essere un display da 24.5″ con risoluzione FHD 1920 x 1080. Non si hanno invece ulteriori informazioni per quanto riguarda gli sviluppi di AU Optronics, oltre al fatto che entrambe le aziende puntano a far entrare in produzione i nuovi pannelli da 480 Hz entro gli ultimi mesi del 2022.

Sviluppare un pannello LCD del genere non sarà certo una passeggiata: sarà ovviamente necessario un controllore logico ad elevatissime prestazioni, poiché esso sarà il cuore pulsante del display, nel quale saranno integrati un processore d’immagine ad alte prestazioni, un timing controller che lavorerà a velocità elevatissime ma soprattutto un’unità di controllo capace di gestire insieme tutte queste operazioni.

Sebbene la fetta di mercato riservata a questi tipi di display, pensati appositamente per i gamer professionisti (o semplicemente per gli appassionati che possono permettersi di spendere cifre elevate), sia relativamente piccola, i produttori riescono ad avere un ritorno economico non indifferente, sia in termini monetari che per quanto riguarda la pubblicizzazione del brand, che si riflette poi sugli altri prodotti rilasciati dalle stesse aziende.