Avete un notebook con AMD SmartShift? Attenti a questi software di benchmark

Nel caso non la conosceste, la tecnologia AMD SmartShift è stata pensata per migliorare ulteriormente le prestazioni e l’efficienza di un notebook quando si utilizzano insieme CPU e GPU dedicate. La tecnologia mira a trasformare sia la CPU che la GPU in un unico sistema coeso, consentendo a entrambi i chip di condividere dinamicamente la potenza a seconda del carico di lavoro. Al momento, purtroppo, sono davvero pochi i portatili che la supportano, ma, recentemente, stando alle segnalazioni di alcuni utenti su Reddit, è stato scoperto un potenziale pericoloso problema.

Infatti, l’utente “sirsquishy67” ha portato in evidenza una questione piuttosto importante inerente ai laptop con SmartShift e i popolari benchmark Unigine. Nelle specifico, sirsquishy67 ha affermato che, dopo aver lanciato Unigine Heaven sul proprio Omen 16 con le impostazioni “ultra”, la scheda grafica dedicata Radeon RX 66000M ha iniziato a mostrate degli errori 43 fino a diventare instabile e a bloccarsi completamente. Lo stesso è successo con il computer portatile Dell G5SE, dotato anch’esso di SmartShift.

A quanto pare, stando a successive indagini svolte dalla community del Dell G5SE, è stato scoperto che la GPU Radeon RX 5600M assorbe fino al 125-150% di potenza eseguendo la suite di benchmark Unigine, “uccidendola” letteralmente in alcuni casi e danneggiandola in altri. Inoltre, disattivando la funzionalità SmartShift sembra che il problema venga risolto.

Sicuramente, la tecnologia SmartShift di AMD, sebbene interessante, presenta alcuni difetti che possono portare anche a danni permanenti al proprio sistema. Nel caso possediate un prodotto dotato di tale funzionalità, vi sconsigliamo di eseguire i benchmark Unigine per evitare eventuali problemi.

Nella giornata di oggi vi abbiamo anche riportato che AMD dovrebbe aver già iniziato la produzione di massa delle APU Ryzen serie 6000, conosciute con il nome in codice Rambrandt. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al nostro precedente articolo.