I CEO di NVIDIA, Intel e Qualcomm avrebbero tenuto, secondo diverse fonti, incontri con rappresentati del governo degli Stati Uniti per parlare degli effetti delle restrizioni imposte alla Cina riguardo l’importazioni di semiconduttori; l’escalation sta preoccupando i giganti del tech americani, poiché le restrizioni potrebbero avere degli effetti negativi.

All’incontro erano presenti anche la Segretaria al Commercio Gina Raimondo, il Direttore del Consiglio Economico Nazionale Lael Brainard e il Direttore del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan. Grande assente AMD, ma ciò non significa che la casa di Sunnyvale non sia in prima linea per affrontare il problema: semplicemente Lisa Su si trovava a Taiwan, sembra per parlare con diversi produttori delle future schede madri AM5, come vi abbiamo riportato in questo articolo.

Intel, NVIDIA e Qualcomm si sono detti preoccupati per le nuove restrizioni, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, facendo eco all’Associazione dell’Industria dei Semiconduttori che pochi giorni fa a dichiarato: “restrizioni eccessivamente ampie, ambigue e a volte unilaterali rischiano di diminuire la competitività dell’industria dei semiconduttori degli Stati Uniti, interrompere le catene di approvvigionamento, causare una significative incertezza di mercato e provocare una continua escalation di ritorsioni da parte della Cina”.

Al contrario, il governo è convinto che limitare le possibilità della Cina di accedere a tecnologie all’avanguardia gioverà alla sicurezza nazionale, dal momento che verrà impedito alle forze armate cinesi di creare sistemi di difesa competitivi e al passo con quelli americani.

Le tre società tech non hanno voluto rilasciare commenti a seguito dell’incontro, ma di certo la posizione del governo non è piaciuta e la situazione è preoccupante, per alcuni più che per altri. Qualcomm, ad esempio, è molto presente nel mercato cinese, al punto tale che secondo Bloomberg oltre il 60% del fatturato della società proviene dalla Cina; se le restrizioni dovessero intaccare pesantemente queste percentuali, l’azienda potrebbe trovarsi in grosse difficoltà.