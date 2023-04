Il Public Interest Research Group Education Fund degli Stati Uniti ha scoperto che i Chromebook economici, a causa della loro breve durata di vita e della mancanza di possibilità di riparazione, sono meno sostenibili e più costosi per di quanto non lo siano i dispositivi più costosi.

Alcuni saranno già corsi a chiamare Capitan Ovvio: se compri un computer super economico (parliamo di prodotti che costano meno di 300 euro), poi non puoi aspettarti che duri una vita. Anche perché i Chromebook a scuola sono sottoposti a un uso molto intenso.

Sarà anche un’ovvietà, ma nel 2020, in piena pandemia, scuole e famiglie hanno comprato milioni di Chromebook come soluzione economica a una necessità improvvisa, quella di fornire agli studenti i mezzi necessari per fare didattica a distanza.

Tre anni dopo, molti di questi computer hanno già riportato danni anche seri, tipicamente su elementi come la tastiera, le cerniere o lo schermo. A peggiorare la situazione, poi, c’è il fatto che queste macchine si svelano difficili da riparare: i pezzi di ricambio sono spesso esauriti, oppure molto costosi. La ricerca cita almeno un caso in cui la tastiera di ricambio costa 90 dollari, quasi la metà dei 200 dollari che era costato il Chromebook nel 2020.

Insomma, scegliere i Chromebook per risparmiare forse non è stata davvero una scelta utile per il risparmio. Se si fossero comprati notebook di migliore qualità, forse oggi funzionerebbero ancora senza problemi.

Dal 2020 Google offre ben otto anni di aggiornamenti automatici sui Chromebook; peccato però che, a quanto pare, è praticamente impossibile che il dispositivo duri così a lungo. Inoltre, vale la pena sottolinearlo, tale periodo è calcolato dal momento in cui il dispositivo viene certificato; poi però i Chromebook restano in commercio anche anni, e se ne comprate uno a 250 euro, per esempio, è probabile che sia in circolazione da 3 anni o più. Quindi avrete solo 5 anni di aggiornamenti assicurati … ammesso che non si rompa prima.

Il PIRG sottolinea che questa situazione non solo aumenta i costi per le scuole e rende i Chromebook meno interessanti, ma crea anche un problema ambientale. E offre anche alcune raccomandazioni per allungare la vita di questi prodotti: si chiede a Google di prolungare il tempo di supporto, e ai produttori di creare una riserva di pezzi di ricambio.