Corsi Java e Sviluppo app Android, i più richiesti dell’Istituto Volta

I corsi per imparare a sviluppare in Java e per poter creare applicazioni per Android sono i più richiesti dell'Istituto Volta e offrono grandi opportunità a livello professionale.

L’Istituto Volta è un chiaro punto di riferimento quando si tratta di formazione online ed e-learning: parliamo infatti della principale scuola di specializzazione presente in Europa, e tra i tanti corsi disponibili e scelti da migliaia di studenti in tutto il territorio nazionale, i più richiesti sono quelli relativi alla Programmazione Java e allo Sviluppo di applicazioni destinate al mondo dei dispositivi Android.

Tali corsi permettono di acquisire tutte le conoscenze necessarie per poter sviluppare applicazioni e conoscere in ogni sua sfaccettatura uno dei linguaggi di programmazione più usati e versatili nel mondo degli sviluppatori. Al termine dei corsi gli studenti saranno dunque autonomi nella realizzazione di applicazioni di ogni tipo, in modo da potersi candidare con efficacia per lavorare in un’azienda di sviluppo o per diventare un Android Developer freelance.

Tali figure sono ormai essenziali, in quanto gli smartphone sono diventati col passare degli anni gli strumenti attraverso i quali cercare informazioni, lavorare, spostarsi, effettuare prenotazioni, acquistare biglietti e addirittura pagare il parcheggio. Inoltre è sempre maggiore la possibilità di usufruire di decine di applicazioni che mettono a disposizione ore e ore di contenuti in streaming.

Sono moltissime le analisi di mercato, sviluppate negli ultimi anni, che hanno confermato una crescente attenzione del mercato del lavoro per figure che gravitano attorno al mondo digitale, del web e dei numerosi business connessi alle stesse e che hanno invaso quasi tutti gli ambiti lavorativi.

Una delle figure più richieste è sicuramente quella del “Programmatore Java”. Oracle Java è il principale software utilizzato per la realizzazione di siti web, di applicazioni mobile e di videogiochi. Infatti, ben tre miliardi di dispositivi nel mondo usano Java, che ha tra i maggiori punti di forza quello di essere completamente indipendente dalla piattaforma in cui viene eseguito: ciò si traduce con il dover compilare il codice una sola volta, dando un’estrema flessibilità a tutti gli sviluppatori che potranno dunque sviluppare le loro applicazioni per renderle da subito compatibili con il maggior numero di dispositivi possibile.

A garanzia del grande livello di preparazione fornito dai suoi corsi, oltre all’impiego di docenti altamente qualificati e certificati e all’uso di materiale didattico consigliato dalla casa madre, ci sono anche le 34.164 lezioni erogate nel 2018 e scelte da ben 5.694 studenti.

Il Corso di Sviluppo Java e Android prevede i seguenti moduli didattici:

Nozioni fondamentali di programmazione

Fondamenti di Java

Operatori e costrutti di programmazione semplici e avanzati

Uso delle classi

Programmazione avanzata

Framework Collections

Versioni di Java

Programmazione su Android

Il corso è finalizzato al conseguimento della certificazione ORACLE JAVA SE 8 PROGRAMMER, che sarà garanzia di professionalità. In questo caso l’Istituto Volta, in qualità di Pearson Vue Testing Center, provvederà a far sostenere l’esame di certificazione presso i propri centri autorizzati. Nel caso in cui lo studente non dovesse superare l’esame, potrà ripetere gratuitamente il corso.

Per quanto riguarda invece il Corso di Sviluppo App Android, questi sono i moduli didattici previsti:

Basi di Java e Programmazione orientata agli oggetti

Il Framework Android e Android Studio

Creare le Interfacce Utente

Stili, Temi ed Event Listeners

Database, Content Providers e Geo-Localizzazione

Al termine del corso, sempre con la stessa procedura vista precedentemente, lo studente otterrà la certificazione Android Certified Application Developer, riconosciuta in tutto il mondo.

Una volta svolti i corsi, l’Istituto Volta sostiene i propri studenti e li aiuta nel processo di inserimento nel mondo del lavoro. Tale servizio è accessibile tramite la Consulenza di Carriera, che prevede non solo un’attività formativa, ma anche una serie di colloqui di lavoro da sostenere presso le principali aziende del settore.

Ovviamente tutte le competenze potranno essere acquisite secondo le modalità e le esigenze dello studente. Nel mondo di oggi la maggior delle persone ha sempre meno tempo a disposizione e una grande mole di lavoro e studio da affrontare giorno per giorno, oltre al tempo necessario per occuparsi delle faccende quotidiane e dei vari spostamenti. Il corso online permette, quindi, di gestirsi in maniera autonoma durante le pause, da casa o in qualsiasi momento, ma consente comunque di ottenere una certificazione e competenze valide e riconosciute in tutto il mondo.