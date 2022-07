La vendita di dati personali sul dark web non è certo una novità, ma il furto di dati che si è verificato in Cina potrebbe essere il più grande della storia, se l’incidente sarà verificato.

A quanto pare, un gruppo di hacker attualmente ignoti avrebbe violato il database della polizia di Shanghai, ottenendo i dati di un miliardo di cittadini cinesi. Le autorità hanno dichiarato unicamente che sono in corso delle indagini.

Tra i dati rubati figurano numeri di telefono, documenti di identità e addirittura dati relativi al casellario giudiziale. In totale, i dati superano i 23 terabyte e sarebbero attualmente in vendita per circa 200 mila dollari statunitensi, pari a 10 bitcoin.

L’incidente è stato rilevato anche dal reparto “Threat Intelligence” dell’exchange di criptovalute cinese Binance, il cui CEO ha dato annuncio della situazione su Twitter.

Our threat intelligence detected 1 billion resident records for sell in the dark web, including name, address, national id, mobile, police and medical records from one asian country. Likely due to a bug in an Elastic Search deployment by a gov agency. This has impact on …

— CZ Binance (@cz_binance) July 3, 2022