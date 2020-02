I display dei Microsoft Surface Laptop 3 si “spaccano” da soli

Nelle ultime ore stanno aumentando in maniera esponenziale i post sia su reddit che sul blog di Microsoft, in cui gli utenti che hanno acquistato un Surface Laptop 3 stanno riscontrando delle rotture spontanee sul vetro dei display del computer.

Inizialmente sembrava che per quanto si potesse accusare Microsoft di aver dotato i propri laptop di display “troppo delicati”, i motivi della rottura fossero imputabili ad un utilizzo improprio o comunque ad un danno causato accidentalmente dagli utenti. Tuttavia i post ed i centinaia di commenti pubblicati in queste ore hanno fatto sorgere non pochi dubbi sull’origine della rottura.

Così come nell’immagine infatti, le crepe in (quasi) tutti i casi si presenterebbero sul lato destro del display, anche sui dispositivi appena acquistati e che apparentemente non hanno alcun difetto al di fuori della suddetta crepa. È stata proprio la somiglianza di tutti i casi che ha fatto intervenire subito Microsoft, la quale ha dichiarato che attualmente sta studiando la situazione.

Dalle prime indagini sembra che il difetto affligga solamente i modelli non in Alcantara, e sia dovuto ad un errato assemblaggio della cover superiore in metallo che, facendo pressione sul display, nelle fasi di apertura e chiusura provoca una flessione del vetro, causandone inevitabilmente la rottura.

Al momento comunque la società non si è ancora espressa su eventuali soluzioni da adottare. È possibile tuttavia, dato il costante aumento delle lamentele che appaiono in rete, che Microsoft riconosca il difetto e inviti gli utenti a restituire i dispositivi per un’eventuale riparazione o sostituzione. Vi terremo aggiornati in caso di novità.