Tramite un comunicato stampa, Endorfy, marchio emergente nel mondo delle componenti e periferiche, ha presentato le nuove versioni con LED ARGB di due interessanti dissipatori ad aria di cui vi abbiamo già parlato in precedenza.

Il primo, Endorfy Spartan 5 ARGB, è un vero piacere per gli occhi e mantiene la temperatura della CPU a livelli bassi. Alto 14,6 cm, può entrare facilmente in case compatti e ravvivarli con un tocco colorato, dato dall’illuminazione dinamica. La ventola Fluctus ARGB da 120mm è montata su un dissipatore densamente alettato, il che significa che potete spingere la vostra CPU al massimo senza preoccuparvi di improvvisi crash di sistema.

Il secondo, Endorfy Spartan 5 MAX ARGB, è alto solo 14,6 cm (come il precedente), ma può facilmente competere con modelli ben più grandi grazie alla ventola Fluctus ARGB da 120mm e al dissipatore densamente alettato con quattro heatpipe. Grazie ad esso, potrete spingere la vostra CPU (funziona con la maggior parte dei socket, da quelli più vecchi come AM1 e LGA1156 a AM4 e LGA1700) al massimo senza preoccuparvi delle temperature.

Photo Credit: Endorfy

Entrambi i dissipatori Endorfy sono disponibili da oggi ad un prezzo accessibile: 19€ per il modello Spartan 50 ARGB e 25€ per quello Spartan 5 MAX ARGB. Con questi nuovi prodotti, il marchio Endorfy vuole soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, fornendo prodotti di alta qualità a un prezzo adeguato. Inoltre, i dissipatori vengono commercializzati con una garanzia di ben sei anni, il che dimostra quanto l’azienda creda nella qualità dei propri prodotti.

I dissipatori Endorfy rappresentano una soluzione eccellente per chi cerca un prodotto affidabile ed efficiente. Grazie alle prestazioni avanzate e alle ventole potenti, i modelli Endorfy sono perfetti per coloro che lavorano al computer in modo intensivo, senza doversi preoccupare di alcun surriscaldamento.