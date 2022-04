Valve, lo scorso mese, ha finalmente pubblicato i driver necessari a far girare Windows 10 sulla sua “console portatile” Steam Deck, sebbene non completamente. Infatti, sono stati forniti i file necessari per GPU, Wi-Fi, Bluetooth e lettore di schede SD, mentre quelli per l’audio mancano ancora all’appello. Ricordiamo che il dispositivo è equipaggiato con un SoC AMD personalizzato, costituito da quattro core CPU Zen 2 con SMT funzionanti a una frequenza base di 2,4GHz e Boost di 3,5GHz, accompagnati da una GPU integrata RDNA 2 con otto unità di calcolo e un clock massimo di 1,6GHz.

Dato che si tratta sostanzialmente di un PC in formato ridotto, l’utente Twitter @TheSmcelrea ha provato a installare su Steam Deck l’ultima versione di AMD Adrenalin Software, rispetto ai driver specifici forniti da Valve, scoprendo, come confermato anche tramite la pubblicazione di uno screenshot, che funziona correttamente, permettendo anche di visualizzare il pannello di controllo e attivare alcune feature esclusive di AMD, come Radeon Chill e Anti-Lag.

Holy Sh*t it works

(not april fools btw) pic.twitter.com/8Z335VZOU8 — AD102GaveMeIndigestion (@TheSmcelrea) April 1, 2022

Tuttavia, l’utilizzo dei driver generico potrebbe potenzialmente portare ad alcuni problemi, in quanto è possibile che non vengano sfruttate alcune caratteristiche uniche di Steam Deck, nonché introdurre instabilità nel sistema. Proprio per questo motivo, la loro installazione deve essere effettuata a proprio rischio e pericolo. Non è neppure detto che Valve offra, con una futura versione dei driver, la possibilità di accedere in maniera nativa al pannello Adrenalin per modificare alcune impostazioni.

Recentemente, è stato pubblicato un nuovo update Beta che ha introdotto diverse novità e miglioramenti, tra cui il supporto alla funzionalità fTPM, consentendo così l’installazione di Windows 11. Tra gli altri cambiamenti di rilievo, c’è l’aggiunta della possibilità di utilizzare entrambi i trackpad contemporaneamente per scrivere, un’opzione già presente sull’originale Steam Controller e che dovrebbe rendere le digitazione decisamente più comoda. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.