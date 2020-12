I driver AMD Adrenalin si aggiornano per Cyberpunk 2077

AMD ha aggiornato il software driver per le proprie GPU, aggiungendo ottimizzazioni specifiche per il nuovo, attesissimo, Cyberpunk 2077, titolo sviluppato dai talentuosi CD Projekt RED, oltre a risolvere diversi bug ed aggiungere la compatibilità con le ultime schede grafiche Radeon RX 6900.

Cyberpunk 2077 è il gioco più popolare in questo momento e se siete abbastanza fortunati da possedere una delle ultime GPU AMD, questo aggiornamento migliorerà sicuramente la vostra esperienza.

Oltre a ciò, sono state apportate diverse correzioni di bug per schede e software, tra cui:

Risolto il problema che portava alcuni giochi ad usare le GPU della serie RX 6800 con velocità di clock inferiori rispetto a quelle usuali.

Risolto un problema per cui l’headset HP Reverb G2 VR avrebbe potuto non sincronizzarsi o mostrare uno schermo completamente nero collegato ad una scheda grafica della serie RX 6800.

Risolto un problema per cui Tom Clancy’s Rainbow Six Seige poteva mostrare corruzioni grafiche nelle modalità ibride durante l’esecuzione su un display esteso con le API Vulkan.

Risolti i problemi di Crossfire quando si modificava la risoluzione del gioco nel rapporto 16:9.

Risolto il problema relativo all’overlay con le metriche delle prestazioni e la scheda di ottimizzazione delle prestazioni che riportavano erroneamente velocità di clock idle elevate sulle schede della serie RX 5700.

Per quanto riguarda i problemi noti, non è cambiato molto dall’ultima patch. Permangono alcuni crash anomali in giochi come Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider e Call of Duty Modern Warfare quando viene utilizzato il Ray Tracing. Esiste anche la possibilità che si verifichi uno sfarfallio dello schermo quando si utilizza MSI Afterburner.

Per una lista completa dei cambiamenti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di AMD dove è possibile consultare anche una lista di tutti i modelli compatibili con questi driver.

Potete effettuare il download di AMD Radeon Software 20.12.1 da questo link. Dopo l’installazione è consigliato un riavvio di sistema per permettere a Windows il corretto caricamento della nuova versione di driver per la vostra GPU.