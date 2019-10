I driver AMD pronti per Call of Duty: Modern Warfare

AMD ha rilasciato i nuovi driver Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.2 ottimizzati per Chernobylite, Call of Duty: Modern Warfare e The Outer Worlds.

Chernobylite è un gioco horror sci-fi che prende spunto dalla trilogia di S.T.A.L.K.E.R ed è disponibile su Steam in versione Early Access dal 16 ottobre. Comprende 8 ore di narrativa, che verranno estese in futuro, e permette di visitare la famosa centrale nucleare, il villaggio Kopachi, l’Occhio di Mosca e la città di Pripyat. La trama non è lineare, ma si basa sulle decisioni prese dal giocatore.

Modern Warfare invece è il sedicesimo capitolo del franchise Call of Duty ed è sviluppato da Infinity Ward. Il gioco presenta una campagna single-player narrata da differenti prospettive e un multiplayer con supporto al cross-platform e con diverse modalità fra cui la Ground War e la cooperativa Specs Ops.

Infine, The Outer Worlds è un gioco RPG (di ruolo) di carattere fantascientifico. È l’ultimo titolo sviluppato da Obsidian Entertainment, famosa per aver realizzato titoli del calibro di Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords e Fallout: New Vegas (di cui The Outer Worlds è considerato l’erede).

Il changelog prevede un miglioramento delle performance fino al 18% per Call of Duty: Modern Warfare e fino all’8% per The Outer Worlds. I miglioramenti sono stati registrati su una Radeon RX 5700 XT, ma dovrebbero applicarsi anche alle altre GPU Navi e in misura variabile anche Polaris.

Queste non sono le uniche novità. Infatti, come sempre, AMD ha corretto svariati bug e ne ha identificati altri che saranno risolti in futuro. Potete leggere il changelog completo e scaricare i driver da questo link.