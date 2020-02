I driver AMD sono pronti per Zombie Army: Dead War 4

AMD ha rilasciato i driver Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.2.1 per le schede grafiche Radeon e le CPU con grafica integrata Vega. Il nuovo pacchetto porta con sé, oltre a numerosi bug fix, l’ottimizzazione per il gioco Zombie Army: Dead War 4 dal day-one.

Nato come spin-off di Sniper Elite, Zombie Army: Dead War 4 è un gioco sparatutto horror in terza persona ambientato in una seconda guerra mondiale fittizia dove le armate di Hitler si sono trasformate in legioni infernali fatte di cadaveri e sangue. Potete leggere la nostra recensione qui.

Di seguito il changelog completo.

Supporto per

Zombie Army 4: Dead War

Problemi risolti

Alcuni utenti potrebbero riscontrare un utilizzo della memoria superiore al previsto durante la registrazione con Radeon ReLive.

Il contenuto HDR può diventare eccessivamente scuro o eccessivamente luminoso in alcuni giochi API DirectX®12 sui prodotti grafici della serie Radeon RX 5000.

L’elemento della fotocamera può presentare stuttering nelle clip registrate o durante lo streaming utilizzando Radeon ReLive.

La barra di scorrimento non è presente per alcuni utenti nella scheda Compatibilità del software Radeon.

Il software Radeon potrebbe non rilevare i giochi VR quando SteamVR è in esecuzione o è stato avviato.

L’abilitazione e la disabilitazione di Radeon Anti-Lag possono essere riprodotte per errore quando si premono singolarmente i tasti assegnati al tasto di scelta rapida.

La funzione Impostazioni snap potrebbe non applicare le impostazioni per i controlli di Sintonizzazione automatica se erano già state applicate altre impostazioni di Sintonizzazione automatica.

Problemi noti

Con alcuni giochi API DirectX®11 potrebbe verificarsi un arresto anomalo dell’applicazione durante l’esecuzione di un cambio di attività con Radeon Image Sharpening abilitato.

L’abilitazione di funzionalità per Radeon ReLive come Instant Replay, Instant Gif o In-Game Replay può causare sfarfallio o interruzione del display o dell’interfaccia utente.

È possibile che si verifichi una perdita di display con audio funzionante su un numero limitato di display quando si esegue un cambio di modalità sui prodotti grafici Radeon serie RX 5000.

Potrebbe verificarsi un arresto anomalo del sistema durante l’esecuzione del benchmark Final Fantasy XIV: Shadowbringers ™.

Il ridimensionamento intero può far sì che alcuni contenuti video mostrino sfarfallio quando la risoluzione del display è impostata su una risoluzione inferiore a quella nativa.

La notifica del tasto di scelta rapida Overlay software Radeon può talvolta essere visualizzata durante la riproduzione di video nei browser Web o l’avvio di alcune applicazioni del lettore video.

Il software Radeon potrebbe aprirsi con una dimensione incoerente o non mantenere le dimensioni precedentemente impostate quando aperto.

La modifica del dispositivo di scorrimento Ridimensionamento HDMI può causare il blocco dell’FPS su 30.

Alcuni utenti grafici della serie Radeon RX 5700 possono sperimentare in modo intermittente una schermata nera durante il gioco o sul desktop. Una potenziale soluzione temporanea è la disabilitazione dell’accelerazione hardware nelle applicazioni in esecuzione in background come browser Web o Discord.

Alcuni giochi possono presentare stuttering o sembrare in downclocking sui prodotti grafici della serie Radeon RX 5000.

Potrebbe verificarsi una schermata nera quando si esegue un cambio di modalità con un numero limitato di display sui prodotti grafici della serie Radeon RX 5700.

Potete leggere il changelog completo con le note di rilascio e scaricare il nuovo driver da questo link.