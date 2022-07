Intel ha recentemente fatto il suo ingresso nel mercato delle schede grafiche dedicate, ma la lotta contro giganti del settore come AMD e NVIDIA, soprattutto per la vasta esperienza di questi ultimi, sarà molto dura.

Oltre alle specifiche tecniche, indubbiamente importanti, se non fondamentali, decisamente la presenza di driver adeguati e costantemente aggiornati farà la differenza. L’azienda di Santa Clara ha già anticipato che farà in modo di supportare adeguatamente tutti i titoli più moderni (il che potrebbe aver lasciato gli appassionati di videogiochi più “retro” abbastanza scontenti), ma sicuramente una categoria che rimarrà “a bocca asciutta” saranno i miner di criptovalute.

Infatti, DJ Mines, noto youtuber, DJ e miner, ha affermato:

Bene, i driver delle GPU Intel funzionano alla grande, ma purtroppo sembra che nessun programma di mining le supporti ancora. Ho provato NiceHashMining, trex miner, lolminer, teamreeminer (tutti su Windows). Immagino che dovremo aspettare [la piattaforma di mining Hive OS].

Ricordiamo che attualmente Intel ha distribuito solo il modello Arc A380, equipaggiato con il chip ACM-G11 accompagnato da 6GB di VRAM GDDR6 con una velocità di 16Gb/s, a cui viene dedicata una larghezza di banda di 96-bit. La GPU, costruita sul nodo N6 di TSMC, possiede 128 core FP32 per ogni core Xe, arrivando in totale a 1024 core. Dal punto di vista prestazionale, il prodotto occupa la fascia media del mercato e, stando ai benchmark pubblicati dalla stessa Intel, dovrebbe essere più lento di una GeForce GTX 1650. Sicuramente, allo stato attuale i miner non faranno incetta di Arc A380, contribuendo a non far scendere il numero di pezzi sul mercato.

Recentemente, i dirigenti della divisione Intel Graphics hanno mostrato per la prima volta in azione la scheda grafica Arc A770 Limited Edition in occasione di una puntata del WAN Show. Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.