QNAP ha comunicato che i nuovi router QHora-322 e QHora-321 sono ora disponibili. In quanto router SD-WAN di nuova generazione, entrambi i modelli offrono una connettività di rete e cablata Mesh VPN di livello enterprise.

Grazie a un processore quad-core di livello enterprise, il QHora-322 offre tre porte 10GbE e sei porte 2,5GbE, mentre il QHora-321 offre sei porte 2,5GbE. Entrambi i modelli QHora offrono delle configurazioni WAN/LAN flessibili per l’implementazione ottimizzata della rete, ottenendo una LAN ad alta velocità, trasferimenti semplificati dei file tra i siti, operazioni indipendenti di più segmenti e auto mesh di VPN multi sito. Inoltre, entrambi i modelli QHora offrono la topologia Mesh VPN interconnessa mediante QuWAN (tecnologia SD-WAN di QNAP) che fornisce una infrastruttura di rete affidabile per dare priorità alla bada di rete, failover WAN automatico e gestione cloud centralizzata.

Frank Liao, Product Manager di QNAP, ha affermato:

La sicurezza dei dati è la principale preoccupazione per le organizzazioni e gli utenti. Per proteggere l’accesso remoto ed evitare potenziali attacchi, è vivamente consigliato il collegamento del router QHora davanti al dispositivo NAS per scenari di accesso remoto. Grazie ad altre funzioni come il firewall e IPsec VPN fornito da SD-WAN, i router QHora offrono un’esperienza di rete sicura, oltre a ridurre in modo efficiente le potenziali minacce di perdita dei dati dovute a malware e ransomware.

Specifiche principali

QHora-322 : Processore quad-core, 4GB di RAM; 3 porte 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M), 6 porte 2,5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M/10M); 1 porta USB 3.2 Gen 1.

: Processore quad-core, 4GB di RAM; 3 porte 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M), 6 porte 2,5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M/10M); 1 porta USB 3.2 Gen 1. QHora-321: Processore quad-core, 4GB di RAM; 6 porte 2,5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M/10M).

Photo Credit: QNAP

I router QHora utilizzano il sistema operativo QuRouter che offre un’interfaccia utente basata sul Web facile da usare per aiutare nelle attività di gestione di rete giornaliere. Questi nuovi router QHora, collegati ai NAS QNAP o ad un dispositivo IoT (di qualsiasi marca) sono in grado di offrire un’esperienza di rete sicura, tramite delle VPN con crittografia IPsec, DPI (Deep Packet Inspection), sfruttando le più moderne e avanzate tecnologie per la sicurezza della rete. Inoltre, le specifiche funzioni a bordo come il firewall, IPsec VPN e altre ancora, riducono in modo efficiente le potenziali minacce di perdita dei dati dovute a malware e ransomware.

Infine, grazie alla piattaforma QuWAN Orchestrator, entrambi i modelli di QHora facilitano le aziende nella configurazione, in maniera semplice ed a costi contenuti, di infrastrutture di rete di ultima generazione flessibili e altamente affidabili, proteggendo l’accesso remoto ed il backup tramite VPN.

Grande importanza è stata data anche al comfort acustico, in quanto QHora-322 e QHora-321 offrono un design piacevole, in grado di integrarsi in qualsiasi ufficio, e un funzionamento quasi silenzioso, garantendo prestazioni, affidabili e bassa rumorosità anche in caso di pesanti carichi di lavoro.