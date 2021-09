I farmer di Chia Coin stanno rivendendo i loro SSD usati “come nuovi”

Chia Coin è una criptovaluta alternativa progettata per essere una soluzione più ecologica all’intera mania delle criptovalute, ed è stata fin da subito molto apprezzata ed estratta, portando a una notevole carenza di HDD. Tuttavia, la valuta è ora crollata a circa il 15% del suo picco iniziale negli ultimi tre mesi e secondo quanto riferito i minatori starebbero fuggendo verso altre piattaforme. Secondo un rapporto di VNExpress, alcuni farmer si stanno liberando delle unità rivendendo SSD usati “ricondizionati” come nuovi di zecca.

La cripvoluta Chia Coin ha promesso di fornire un’estrazione – chiamata “farming” – sostenibile attraverso una nuova tecnica di estrazione Proof of Space (PoS). Mentre le monete precedenti utilizzavano Proof of Work (PoW) e immense risorse informatiche, Chia Coin offriva un’alternativa in cui gli SSD e gli HDD sarebbero stati riempiti con degli slot pre-calcolati chiamati plots che avrebbero guadagnato denaro nel tempo.

I farmer inizialmente hanno quindi acquistato enormi quantità di spazio di archiviazione per l’estrazione della criptovaluta Chia Coin, innescando la carenza di SSD e HDD. Da allora, la criptovaluta è crollata da un breve picco di $1.685 di tre mesi fa a soli $ 220 di oggi. Naturalmente, alcuni minatori ora stanno cercando di uscire dall’attività e passare a qualcos’altro, ma avranno bisogno di nuovo capitale. Ciò significa vendere l’hardware esistente che hanno usato per il farming di Chia Coin.

Nonostante l’estrazione di Chia Coin sprechi meno risorse e quindi sia più green, riduce enormemente la durata della vita delle unità di archiviazione, poiché scrive costantemente un’incredibile quantità di nuovi dati. Man mano che l’SSD viene utilizzato nel tempo, si consuma, avvicinandosi così al suo punto di guasto e riducendo il suo valore (a volte fino al punto zero).

All’inizio della mania del farming di Chia Coin, il prezzo medio di vendita di un HDD da 6 TB era di circa 250 euro, con un aumento del 60% rispetto al prezzo di vendita consigliato dai produttori. Oggi, quel prezzo è tornato a circa 100 euro e alcuni venditori notano che “potrebbero dover ridurre il prezzo a $ 88”, il che significa che li venderanno al di sotto del valore di mercato per utilizzare i soldi per iniziare a estrarre un’altra moneta.

Queste unità non valgono molto, poiché l’estrazione della criptovaluta Chia Coin può distruggere gli SSD in meno di due mesi. Il rapporto afferma anche che le unità usate vengono acquistate alla rinfusa, ricondizionate e vendute come nuove di zecca a livello nazionale o in Cina, dove la domanda di queste unità è ancora molto alta. Quindi è probabilmente solo una questione di tempo prima che questi SSD rinnovati appaiano sul mercato cinese e, naturalmente, arrivino in altri mercati come il resto dell’Asia, dell’Europa e degli Stati Uniti.