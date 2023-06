Face ID è una delle funzioni più comode e sicure di iPhone e iPad, ma manca ancora nei MacBook. Mentre Apple ha introdotto il Touch ID su alcuni dei suoi portatili, non ha ancora portato la tecnologia di riconoscimento facciale sui suoi computer. È un peccato, perché Face ID potrebbe offrire molti vantaggi agli utenti dei MacBook e aiutare Apple a mettersi al passo con i laptop Windows che già dispongono di una funzione simile.

Negli ultimi tempi, i MacBook hanno impresso un’impronta indelebile nel panorama dei laptop, oscurando di gran lunga la concorrenza Windows grazie alle loro prestazioni straordinarie, alla lunga durata della batteria e alla ricchezza di funzionalità innovative.

C’è però qualcosa di fondamentale che finora è mancato sui Mac: Face ID. Nonostante le voci che circolano da tempo, Apple ha continuato a mostrarsi riluttante nel portare questa avanzata tecnologia di riconoscimento facciale sui propri MacBook, deludendo così le aspettative degli utenti che da tempo richiedono questa funzionalità.

Al contrario, moltissimi nuovi laptop Windows offre il sistema Windows Hello, il quale consente un accesso sicuro e senza soluzione di continuità tramite l’autenticazione con riconoscimento del volto. Questa tecnologia all’avanguardia sfrutta una telecamera ad infrarossi per rendere il processo di accesso più rapido e sicuro. Inoltre, molti laptop di fascia alta offrono anche il rilevamento della presenza, che consente di risparmiare energia e semplifica ulteriormente l’esperienza di autenticazione.

Per lungo tempo, i possessori di Mac sono stati costretti a fare affidamento sul lettore di impronte digitali Touch ID o sull’ormai antiquata password. Questa mancanza di un’opzione di autenticazione facciale è stata particolarmente frustrante per i possessori di desktop Mac, fino a quando nel 2021 è stato introdotta la tastiera con Touch ID assieme al nuovo iMac aggiornato. La speranza che il Face ID arrivasse finalmente sui Mac con il nuovo prodotto desktop si è rivelata infondata.

Ora, un nuovo brevetto depositato da Apple sembra voler cambiare radicalmente questa situazione. Secondo quanto riportato da Patently Apple, l’azienda di Cupertino sta lavorando su un sistema innovativo per introdurre il Face ID sia sui MacBook che sugli iMac. Secondo il brevetto, i sensori necessari per il riconoscimento facciale sarebbero integrati nel notch del display, posizionati accanto alla webcam. Per i desktop Mac come il Mac Pro, il Mac Studio o il Mac mini, il brevetto suggerisce l’uso di una webcam esterna che permetterebbe di ottenere gli stessi risultati.

Il brevetto rivela inoltre che Face ID potrebbe essere utilizzato non solo per l’accesso, ma anche per altre operazioni come l’autenticazione alla mail. Questo suggerisce che Apple potrebbe avere in serbo un’esperienza utente più ampia che sfrutta la potenza del sistema TrueCamera, già impiegato sui dispositivi mobili di Apple e che alimenta anche le esperienze di realtà aumentata come gli Animoji. Se Apple desidera espandere ulteriormente il proprio ecosistema di tecnologie legate alla realtà aumentata e al metaverso, l’integrazione del Face ID sui Mac appare come una scelta naturale e sensata.

Uno dei principali vantaggi di Face ID è che è più veloce e più immediato di Touch ID. Non è necessario sollevare il dito e posizionarlo sul sensore, ma basta guardare lo schermo per sbloccarlo. Questo è particolarmente utile quando si indossano guanti, si hanno le dita bagnate o sporche o si ha, per esempio, una fasciatura sul dito.

Un altro vantaggio di Face ID è che è più sicuro di Touch ID. Secondo Apple, la probabilità che una persona a caso sblocchi il dispositivo con Face ID è di una su un milione, rispetto a una su 50.000 per Touch ID. Face ID utilizza inoltre un motore neurale per imparare dal volto dell’utente e adattarsi ai cambiamenti del suo aspetto, come occhiali, cappelli o peli sul viso. Face ID richiede anche l’attenzione dell’utente per essere sbloccato, quindi non funziona se si dorme o si guarda altrove.

Tuttavia, è importante notare che al momento non disponiamo di informazioni precise sul momento in cui questa tecnologia sarà effettivamente disponibile. I brevetti non garantiscono sempre il lancio di un prodotto o di una funzionalità, e Apple è nota per essere cauta e selettiva nel portare sul mercato le innovazioni brevettate. Secondo Mark Gurman, un autorevole esperto analista di tutto ciò che riguarda Apple, il Face ID arriverà finalmente sui Mac entro i prossimi due anni.