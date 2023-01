Non è una novità che chi ha minato criptovalute cerchi ora di rivendere le GPU di cui non ha più bisogno, a volte anche in maniera decisamente poco onesta. L’ultima trovata è stata scoperta dallo youtuber Iskandar Souza, insieme al tecnico informatico Paulo Gomes, i quali hanno portato alla luce come diversi rivenditori hanno camuffato le VRAM delle schede video in vendita, per tentare di spacciarle come dei prodotti nuovi.

Paulo Gomes in particolare ha condiviso un video su come riconoscere subito una scheda del genere, facendo notare innanzitutto come alcune di queste avessero adesivi mancanti e viti scalfite, chiaramente svitate da un cacciavite. Nonostante altre sembrino perfettamente nuove, con adesivi di garanzia intatti, nascondono in realtà dei componenti, come le memorie, che sono stati ridipinti di proposito è che è possibile riconoscere da una strana tinta giallastra. Questa è in realtà persino visibile sul processore grafico ed è dovuta all’elevato calore generato dalla scheda durante i pesanti carichi di lavoro che riguardano il mining.

Fonte: Paulo Gomes

Fonte: Paulo Gomes

Ovviamente questo è anche un chiaro indizio che la GPU venduta non è affatto nuova. Nei vari esempi mostrati da Paulo, che postiamo nell’articolo, è possibile vedere come i moduli di memoria possano mostrare diversi stati di degrado dovuti all’utilizzo intenso. Un’indagine del tutto analoga è stata condotta anche da TechLab, il quale ha evidenziato come diverse schede video vendute al dettaglio da negozi cinesi avessero un chiaro colore epossidico diverso rispetto ai prodotti nuovi.

In fase d’acquisto il consiglio rimane quindi quello di rivolgersi a rivenditori affidabili, come le grosse catene commerciali, oltre naturalmente a prestare particolare attenzione alle GPU acquistate, verificando che i sigilli, i vari adesivi e il prodotto stesso siano integri e non presentino alcun segno di usura o anomalia sospetta.