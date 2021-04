I modder portano una funzionalità di Nvidia Quadro su tutte le GeForce

Grazie ad un gruppo di appassionati sarà finalmente possibile abilitare la virtualizzazione delle schede Nvidia GeForce. La funzionalità, attualmente esclusiva delle GPU top di gamma del segmento che include workstation e server, è stata sbloccata grazie ad una semplice mod chiamata “vgpu_unlock”, permettendo di utilizzare questa feature a bordo delle VGA appartenenti al mondo consumer.

Per chi non la conoscesse, la virtualizzazione della GPU consiste nel “distribuire” le risorse hardware della scheda in maniera virtuale ad un determinato numero di istanze, permettendo ad esempio a più utilizzatori finali di usufruire della potenza di calcolo di una singola VGA per svolgere in parallelo differenti task. Per fare un paragone, la tecnologia è la stessa utilizzata dalle GPU della serie GRID, prodotto sicuramente noto per chi usufruisce del servizio GeForce NOW fornito da Nvidia.

Teoricamente sarà possibile grazie a questa implementazione utilizzare una RTX 3090 per gestire contemporaneamente diverse macchine virtuali e riuscire a giocare tranquillamente su ciascuna di esse. Ciò potrebbe sicuramente rappresentare una soluzione alla carenza di chip del mercato, permettendo a internet cafè e simili di usare una sola GPU per diversi PC.

La mod nello specifico non è molto complessa da realizzare, poiché si basa solamente su una modifica del driver in grado di alterare il PCI device ID. Le GPU in grado di supportare questa funzionalità sono quelle basate su architettura Pascal, Turing e le recenti Ampere. Questa nuova feature però funzionerà solo a bordo di sistemi dotati di Linux ed è funzionante solamente grazie al noto software di virtual machine KVM. Quindi almeno per ora, questa funzionalità esclude l’utilizzo di windows come sistema operativo principale, anche se potrà invece essere utilizzato tramite VM.