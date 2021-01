I monitor OLED sono in arrivo: parola di LG

I pannelli OLED sono davvero stupendi, ma sono anche un’esclusiva di TV di grandi dimensioni. Sarebbe fantastico averli anche sui monitor da 27 o 32 pollici che usiamo per il nostro PC da gaming, vero? Non disperate: LG sta lavorando per farci contenti.

Come vi abbiamo raccontato parlando dei nuovi TV, LG sta per aggiungere alla sua lineup OLED un nuovo modello da 48”, ma si tratta di qualcosa ancora decisamente troppo grande per essere messo sulla scrivania e usato come monitor, a soli 50 cm di distanza o poco più.

Durante il CES, LG ha infatti annunciato la volontà di voler ampliare il mercato dei propri OLED alla fascia media, con modelli compresi tra i 20” e i 30” da usare non solo per i TV, ma anche per monitor gaming e non.

“La compagnia ha intenzione di rafforzare la propria posizione producendo pannelli OLED da 42” e 83”, che affiancheranno quelli da 88”, 77”, 65”, 55” e 48” già presenti. LG ha inoltre in programma di espandere in modo significativo la propria gamma di display per la fascia media in un range tra i 20” e i 30”, migliorando la qualità non solo dei TV, ma anche dei giochi e della mobilità”.

Mentre sappiamo che Sony ed LG sono già al lavoro su TV da 83” che sfrutteranno questi pannelli, non sappiamo ancora nulla in merito a modelli da 42”. Ciò però che interessa della dichiarazione riportata è la seconda parte, dove si parla dei polliciaggi più piccoli; i modelli tra i 20” e i 30” citati sono effettivamente OLED, la conferma è arrivata ai colleghi di FlatpanelsHD in un secondo momento. LG non ha comunicato una data per l’inizio della produzione, quindi non sappiamo precisamente quando arriveranno.

Quello che è certo però è che, nel prossimo futuro, potremmo avere sulla scrivania un nuovo monitor 27” o 32” con pannello OLED. È probabile che inizialmente il prezzo sarà elevato, come capita con i TV e con tutte le nuove tecnologie, ma con il passare del tempo tutti potremo godere della qualità d’immagine offerta da questi pannelli anche quando siamo al PC.