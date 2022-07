Anche Reddit si fa contagiare dalla mania degli oggetti digitali da collezione. Infatti, stanno per arrivare gli avatar collezionabili con il supporto della blockchain. Già due anni fa, Reddit aveva implementato una versione rivista e corretta dello strumento di creazione degli avatar, per consentire agli utenti di mostrare un’identità unica sul sito. A questo sono seguiti vari accessori, abiti e acconciature per aumentare le possibilità di personalizzazione, anche in collaborazione con brand importanti come Netflix e Riot Games.

Gli avatar collezionabili vengono venduti in edizione limitata e la loro realizzazione è a cura di alcuni artisti indipendenti in collaborazione con l’azienda.

E attraverso il negozio degli avatar collezionabili, Reddit vuole dare l’opportunità a questi artisti di sfoggiare le proprie opere su Reddit e guadagnare denaro per la loro attività.

Photo Credits: Reddit

Gli utenti che acquistano un avatar da collezione, poi, potranno personalizzarlo con gli accessori ottenuti in precedenza, per dare un taglio ancora più unico alla propria immagine su Reddit, con effetti luminosi sull’icona vista nella sezione dei commenti.

Come dicevamo, dunque, gli avatar collezionabili saranno venduti attraverso uno storefront dedicato, e i proventi andranno anche agli autori. Inoltre, tali avatar saranno sostenuti dalla tecnologia della blockchain, pertanto chi ne acquista uno ottiene una licenza per utilizzare l’opera sia su Reddit che altrove. L’azienda ha scelto Polygon, una blockchain compatibile con Ethereum e caratterizzata da transazioni a basso costo e un impegno volto alla sostenibilità

In ogni caso, non occorre pagare in criptovaluta per ottenere un avatar da collezione e non sono previste aste. Ogni avatar ha un prezzo fisso ed è acquistabile tramite valuta standard, ad es. in dollari statunitensi. Queste caratteristiche distinguono gli avatar da collezione di Reddit dalle immagini con NFT vendute su altre destinazioni, caratterizzate da un’estrema fluttuazione dei prezzi dovuta alle speculazioni.