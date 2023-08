I chip Raptor Lake Refresh arriveranno tra poche settimane e, se tutto andrà come previsto, si posizioneranno di certo tra i migliori processori sul mercato. Secondo le indiscrezioni, il nuovo Core i9-14900K avrà 24 core (8P + 16E) e 32 thread, mentre il Core i7-14700K conterà 20 core (8P + 12E) e 28 thread.

Trattandosi di un refresh dell’attuale gamma Raptor Lake, i nuovi processori garantiranno frequenze operative più alte che sul Core i9-14900K toccheranno i 6GHz in boost, 200MHz in più rispetto all’attuale Core i9-13900K (ma identica a quella del Core i9-13900KS).

In rete sono trapelati nelle scorse alcuni benchmark dei nuovi processori, eseguiti per la precisione con il software CrossMark. Stando ai dati raccolti dal software la piattaforma era equipaggiata con RAM DDR5-4800, più lente di quelle da 6400MT/s supportate dai chip, e una RTX 4090.

Punteggio complessivo Test Productivity Test Creativity Test Responsiveness Core i9-14900K 2,265 2,167 2,533 1,855 Core i7-14700K 1,980 1,881 2,268 1,542 Core i9-13900K (punteggio medio) 2398 2184 2721 2194 Ryzen 9 7950X (punteggio medio) 2216 2028 2549 1907

Guardando i risultati, il Core i9-14900K è il 15% più veloce del Core i7-14700K nel test Productivity, il 12% più veloce in quello Creativity e il 20% in quello Responsiveness. Il problema di questi risultati è che sono più bassi di quelli ottenuti dai chip Intel e AMD attualmente sul mercato: per darvi un’idea, abbiamo inserito nella tabella qui sopra i punteggi medi di Core i9-13900K e Ryzen 9 7950X che è possibile trovare nel database di CrossMark.

È possibile che i due Raptor Lake Refresh testati fossero Engineering Sample o Qualification Sample con frequenze molto più basse di quelle finali (Crossmark non registra la frequenza della CPU, quindi non c’è modo di sapere quella raggiunta nei test), ma non abbiamo modo di saperlo con certezza. Quel che è certo è che, anche se Raptor Lake Refresh non farà gridare al miracolo, visto che Intel stima miglioramenti prestazionali compresi tra l’1% e il 3%, sarà decisamente più veloce di così.