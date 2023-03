Pioneer ha recentemente introdotto sul mercato il suo nuovo registratore Blu-ray “DM for Archive” insieme ai dischi BD-R progettati per durare almeno un secolo. L’esigenza di archiviare grandi quantità di dati digitali in modo sicuro ha portato l’industria a sviluppare diversi tipi di supporti, tra cui le memorie flash NAND, i nastri e i dischi ottici. Tuttavia, tutti questi dispositivi possono subire degradazioni nel tempo e la maggior parte dei Blu-ray registrabili non sono progettati per durare oltre i 100 anni.

Secondo il Canadian Conservation Institute, i dischi BD-R dovrebbero durare tra i 5 e i 20 anni, a seconda del materiale impiegato. I BD-RE, ovvero i Blu-ray cancellabili, sono stimati per durare tra i 20 e i 50 anni, mentre i DVD-R e i CD-R possono durare da 50 a 100 anni. Se conservati correttamente, i nastri possono durare dai 30 ai 50 anni.

La sicurezza dei dati è una priorità, tanto che in Giappone esiste l'”Electronic Books Preservation Act“, che richiede che alcuni tipi di dati fiscali vengano conservati elettronicamente per almeno 100 anni. Al fine di garantire il rispetto di tale requisito, il governo giapponese ha sviluppato lo standard di qualità JIS X6257 per i dischi ottici e i metodi di registrazione. I dischi ottici registrati conformemente allo standard X6257 che superano i test della Japan Document Information Management Association (JIIMA), condotti in accordo con lo standard internazionale ISO/IEC 16963:2017, sono contrassegnati come DM for Archive.

Photo Credit: Pioneer

Il punto di forza di Pioneer BDR-WX01DM è la possibilità di registrare i dati conformemente a X6257 supportato dall’applicazione DM Archiver, che non solo masterizza i dati con una tecnica certificata, ma può anche criptare i file e controllare la qualità della registrazione. L’unità si collega al PC tramite un’interfaccia USB 3.0 Type-A: la velocità massima di scrittura è di 12x per i BD-R, 16x per i DVD-R e 40x per i CD-R.

Conservare i dati per un secolo non è certo economico: Pioneer BDR-WX01DM ha un prezzo di 59.800¥ (circa 420 euro), mentre una confezione di tre BD-R IPS-BD11J03P da 25GB viene venduta a 2.340¥ (16.44€). Tuttavia, sia l’unità che i supporti sono principalmente destinati all’uso da parte di enti governativi e di persone interessate a conservare i dati a lungo termine, il che rende il prezzo adeguato alle loro esigenze. Inoltre, i dischi DM for Archive devono essere conservati in ambienti speciali per garantirne la sicurezza, comportando ulteriori costi. È consigliabile che le strutture siano situate in edifici antisismici dotati di attrezzature antincendio, e che i dischi siano conservati a una temperatura compresa tra 10°C e 25°C con un’umidità compresa tra il 40% e il 60%.

Nonostante la realizzazione di BD-R destinati a durare almeno 100 anni rappresenti un importante risultato, è legittimo chiedersi se qualcuno produrrà ancora unità disco ottiche tra più di un secolo e se ci saranno ancora PC in grado di connettersi ad esse.