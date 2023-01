Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Corsair ha presentato la sua nuova linea di alimentatori modulari RMx SHIFT con certificazione ATX 3.0, disponibili con diversi livelli di potenza, dai 750 ai 1200 Watt, e che sfoggiano un pannello di connessione DC posizionato lateralmente allo scopo di semplificare l’accesso e la gestione dei cavi, rendendo più facile il loro collegamento e scollegamento, nonché mantenere ordinato il sistema evitando di doverli piegare o attorcigliare. Grazie alla conformità alle specifiche ATX 3.0 e PCIe 5.0, questi alimentatori sono in grado di fornire abbastanza energia ai sistemi più recenti, magari equipaggiati con le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 40 (è incluso il cavo 12VHPWR) in modo efficiente e affidabile.

La serie di alimentatori Corsair RMx SHIFT è dotata di cavi micro-fit modulari, così che gli utenti possano collegare solo quelli necessari al sistema. La ventola da 140 mm con cuscinetto fluidodinamico e la curva regolata garantiscono prestazioni elevate e affidabili a bassa rumorosità. Inoltre, la modalità Zero RPM permette un funzionamento praticamente silenzioso a carichi bassi. Non potevano inoltre mancare le certificazioni 80 PLUS Gold e Cybenetics Gold, che garantiscono la capacità di fornire una potenza costante ed un grado di efficienza fino al 90%, mentre i condensatori elettrolitici di fattura giapponese con rating a 105ºC assicurano un’alimentazione costante e prestazioni costanti nel tempo.

Gli alimentatori sono stati testati in tutti i case Corsair attualmente in commercio per garantirne la compatibilità. Per i costruttori di PC che utilizzano case di terze parti, è necessario disporre di uno spazio libero di 30mm accanto al compartimento inferiore per il corretto posizionamento del pannello di connessione laterale. Gli alimentatori RMx SHIFT sono disponibili online presso lo store ufficiale, oltre presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati a livello globale. La garanzia è di dieci anni e viene supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico dell’azienda a livello internazionale.