AMD ha reso disponibili i driver Adrenalin Edition Preview, scaricabili direttamente da questo indirizzo (mentre non sappiamo quando sarà pubblicata la versione definitiva), che migliorano sensibilmente le prestazioni ottenibili con la funzionalità Radeon Super Resolution (RSR) e in vari titoli utilizzando le API DirectX 11. Ricordiamo che Radeon Super Resolution (RSR) è, in sostanza, la tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR) spostata lungo la pipeline grafica in modo che possa funzionare in tutti i giochi che girano a schermo intero.

Ciò significa che RSR viene abilitato direttamente dal software Adrenalin e funziona su qualsiasi titolo, indipendentemente dal supporto di quest’ultimo a FidelityFX Super Resolution. RSR è compatibile con le GPU Radeon RX 5000 e successive, ma non offre supporto per le GPU dei competitor, a differenza di quanto accade con FSR. Radeon Super Resolution, inoltre, opera su tutto il frame, mentre FSR, essendo integrato nei giochi, è in grado di escludere elementi come l’HUD ed effetti di post-processing, così da offrire una qualità dell’immagine complessivamente migliore.

In particolare, questa nuova versione dei driver aggiunge lo slider “sharpen effect” (effetto nitidezza), permettendo agli utenti di regolare con maggiore precisione l’intensità dell’effetto applicato. Di seguito, invece, i miglioramenti prestazionali riscontrabili in diversi titoli DirectX 11:

Massive DX11 performance improvement due to AMD Adrenalin preview driver.

Crysis Remastered up to 24% faster. I've double checked this which took a lot of time.

Additionally, HAGS support was implemented?! But it can't be enabled.#Driver #Radeon #DX11 pic.twitter.com/zHDGAzVxfw

