I nuovi AMD Software Preview Driver di maggio 2022 avrebbero dovuto portare prestazioni superiori in media del 10% in diversi titoli DirectX 11 (con punte del 30%). Tuttavia, stando ai test effettuati ai colleghi di Techspot, ciò non corrisponde del tutto a verità.

Infatti, rispetto agli attuali driver Adrenalin 22.5.1, i vantaggi prestazionali sono piuttosto marginali. La configurazione di prova era costituita da un processore AMD Ryzen 9 5950X, accoppiato a 32GB di RAM dual-rank e una Radeon RX 6700 XT. Il sistema è stato messo alla prova in ben 50 titoli a diverse risoluzioni (1080p, 1440p e 4K). A 1080p, solo un terzo dei giochi ha evidenziato un piccolo miglioramento a livello di fps, mentre due terzi hanno mostrato un incremento dell’1% o superiore. I guadagni sono stati addirittura inferiori alle risoluzioni più alte.

I videogiochi che hanno goduto di un miglioramento del 5% o più alle varie risoluzioni sono stati Watch Dogs: Legion, Death Stranding, The Witcher 3, Apex Legends e Forza Horizon 5. Godfall, invece, ha assistito a una diminuzione del 6-7% a 1440p e 4K, nonostante sia un titolo promosso da AMD stessa.

Radeon RX 6000

Generalmente, in media è stato registrato un aumento del 3% rispetto all’attuale driver Adrenalin 22.5.1 a 1080p e appena del 2% a 1440p e 4K. Nonostante i proclami dell’azienda di Sunnyvale, quindi, non aspettatevi di certo dei miracoli, sebbene qualsiasi miglioramento, anche minimo, sia sempre ben accetto.

Recentemente, AMD, in vista del possibile ritorno del prezzo delle schede video ai livelli consigliati, ha pubblicato un’interessante diapositiva nel quale mette a confronto i prodotti della linea Radeon RX 6000 con quelli GeForce RTX 30 di NVIDIA per evidenziare il miglior rapporto prezzo/prestazioni delle sue proposte rispetto alla diretta concorrente. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.