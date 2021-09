I nuovi driver AMD sono pronti per Diablo 2 Resurrected

È disponibile da poco il nuovo driver AMD Radeon Adrenalin 21.9.2, già pronto per supportare tre nuovi titoli (World War Z: Aftermath, Diablo II: Resurrected e New World) e apportare correzioni per diversi bug riscontrati dagli utenti.

AMD afferma che Diablo II: Resurrected ha ricevuto un aumento delle prestazioni del 13% a risoluzione 4K con impostazioni Very High utilizzando una scheda video Radeon RX 6700 XT rispetto al precedente 21.9.1. tuttavia, l’azienda non ha specificato se lo stesso miglioramento è stato riscontrato anche su altre GPU Radeon, ma supponiamo che il risultato delle ottimizzazioni sarà visibile anche su altri modelli, dato che normalmente si applicano a intere architetture.

I nuovi driver di AMD supportano le build di Windows 11 Insider, poiché i driver completi non arriveranno fino al lancio ufficiale. L’ultimo driver presentava diversi problemi noti, ma sicuramente l’azienda starà lavorando duramente per offrire un driver adeguato in occasione del lancio della prossima iterazione del popolare sistema operativo di casa Microsoft.

In questa versione, AMD ha corretto i seguenti quattro bug:

In Radeon Software, la sezione CPU Additional Metrics all’interno della scheda Performance poteva mancare ad alcuni utenti.

Alcuni utenti potevano ricevere un messaggio di errore di compatibilità quando tentavano di caricare un profilo di ottimizzazione salvato in precedenza.

Durante la riproduzione di Hitman 3 su alcuni prodotti AMD Graphics, come Radeon RX 6800 XT, gli utenti potevano riscontrare un problema per cui l’acqua lungo le rive veniva a mancare.

La funzione Auto Overclock per CPU nel software Radeon poteva essere assente per alcuni utenti che possiedono un processore AMD Ryzen serie 5000 e una scheda grafica AMD Radeon serie 6000.

Ecco invece un elenco dei problemi noti:

Open Broadcaster Software potrebbe continuare a essere eseguito in background dopo che un utente termina una sessione di registrazione e chiude l’applicazione.

È possibile che si verifichino timeout del driver durante la riproduzione di un gioco e lo streaming di un video contemporaneamente su alcuni prodotti AMD Graphics, come la serie Radeon RX 500.

Il software AMD Radeon potrebbe bloccarsi o non rispondere durante la riproduzione di alcuni giochi DirectX 11, come PlayerUnknown’s Battlegrounds, con più display collegati in modalità estesa.

Giocare a Horizon Zero Dawn per un lungo periodo può portare a un timeout del driver o a un crash del gioco su alcuni prodotti AMD Graphics, come Radeon RX 6700 XT.

Enhanced Sync potrebbe causare la comparsa di una schermata nera quando abilitata su alcuni giochi e configurazioni. Tutti gli utenti che riscontrano problemi con Enhanced Sync dovrebbero disattivarlo come soluzione temporanea.

Le metriche delle prestazioni di Radeon e le funzionalità di registrazione possono segnalare in modo intermittente valori di clock di memoria estremamente alti ed errati.

Coloro che sono interessati, possono scaricare il driver AMD Radeon Adrenalin 21.9.2 al seguente indirizzo.