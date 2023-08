Ottime notizie per i proprietari di una GPU Arc A380. I driver più recenti, rilasciati da Intel per una delle GPU più celebri, apportano diversi miglioramenti, indubbiamente importanti. Questi nuovi driver non solo ottimizzano le prestazioni di gioco per i titoli compatibili con DirectX11 ma includono anche un aggiornamento del firmware ufficiale del BIOS che si concentra principalmente sul migliorare la stabilità, migliorare il comportamento della ventola, correggere alcuni bug noti e migliorare la compatibilità con le connessioni HDMI.

Se tutto questo non fosse già abbastanza, i nuovi driver permettono, con grande sorpresa, di modificare le frequenze della GPU Arc A380.

Un membro del forum Neowin, chiamato Eternal Tempest, ha osservato che la sua Arc A380, in seguito all’installazione del nuovo aggiornamento del firmware, ha mostrato un chiaro incremento della frequenza.

Photo Credit: MSI/JD

In particolare, la GPU è stata spinta fino a 150 MHz, mostrando un chiaro aumento della frequenza di clock della GPU dai 2,0 GHz di default, a 2,15 GHz. come anticipatovi poc’anzi, anche Eternal Tempest, ha confermato che l’aggiornamento presenta una nuova versione del BIOS, la quale passa dalla 20.0.1053, alla 20.0.1064.

Vale la pena menzionare che la GPU Arc A380 utilizzata da Eternal Tempest, non è una GPU targata Intel ma una variante personalizzata di ASRock. Pertanto, tutte le modifiche riscontrate dall’utente, dovrebbero tranquillamente venire applicate anche ad altri marchi. In caso non ne foste a conoscenza ci sono un totale di 12 varianti della Arc A380, personalizzate da altrettanti marchi, attualmente disponibili sul mercato, alcune delle quali presentano una velocità di clock della GPU di 2450 MHz.

In conclusione fa sempre bene ricordarvi che l’overclock di 150 MHz è un aggiustamento minore e non dovrebbe avere un impatto significativo sul consumo di energia della GPU.