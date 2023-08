Le GPU Intel Arc Alchemist sono arrivate circa un anno fa e ora competono tra le migliori schede grafiche. I driver sono stati un tema ricorrente con Arc, sia in positivo che in negativo, ma Intel ha fatto passi avanti per migliorare le cose e colmare il divario di prestazioni. A tal fine, Intel ha rilasciato nuovi driver con l’obiettivo specifico di migliorare le prestazioni di DirectX 11.

Abbiamo parlato con Intel all’inizio di questa settimana e per ora i vantaggi sono limitati a giochi specifici. Per fornire qualche dettaglio di base, dopo il lancio iniziale di Arc, Intel ha scoperto che molti dei driver di base per le sue GPU (integrate e discrete) erano meno che ottimali, in particolare per Arc.

Uno dei punti su cui Intel si è concentrata con le GPU integrate è stato spostare il carico di lavoro sulla CPU ogni volta che è possibile, in modo da “liberare” la GPU. Ma con le ARC, dieci volte più potenti delle integrate, non aveva senso e quindi servivano nuovi driver.

I driver iniziali per Arc sfruttavano gli strumenti DX9 su DX12 di Microsoft, che garantivano la compatibilità e l’operatività. Tuttavia, la perdita di prestazioni era notevole. Ci risulta che il team dei driver di Intel abbia collaborato con il progetto open source DXVK (DirectX on Vulkan) per ottimizzare meglio i vari elementi, cosa che non poteva fare con lo strumento chiuso di Microsoft. Alla fine, le cose hanno raggiunto lo stato in cui tutto il supporto DX9 (o la maggior parte di esso?) è stato trasferito all’utilizzo del nuovo percorso ottimizzato da DXVK.

Ora sta succedendo qualcosa di simile per i giochi DirectX 11: Intel ha lavorato per creare un percorso di codice diverso per il supporto DX11 nei suoi driver. Poiché il supporto DX11 esistente funziona già, anche se le prestazioni non sono ottimali, l’attenzione si è concentrata sul test di giochi specifici e sulla loro “whitelisting” nei driver per l’utilizzo del nuovo percorso di codice. Al momento, Intel ha inserito nell’elenco dieci giochi DX11 popolari: Apex Legends, Counter-Strike 2, Destiny 2, DOTA 2, Genshin Impact, GTA Online / GTA V, League of Legends, Middle-Earth: Shadow of War, Overwatch 2 e Valorant.

I nuovi ultimi driver ottimizzano il modo in cui l’hardware grafico interagisce con le API DX11. Grazie alla messa a punto di vari parametri e all’implementazione di tecniche di rendering più efficienti (non è entrata nei dettagli di basso livello), Intel ha migliorato le prestazioni complessive dei giochi DirectX 11. Ecco i risultati dei test interni sulle prestazioni, che mettono a confronto gli ultimi driver (versioni interne 4571 e 4642, anche se ora è uscita la versione 4644) con i driver di lancio originali (3490).