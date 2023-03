Qualche settimana fa vi avevamo parlato della tecnologia RTX Video Super Resolution, disponibile dalla versione 110 di Chrome. Nel caso possediate un scheda video NVIDIA recente abbiamo una buona notizia per voi: NVIDIA ha appena pubblicato una nuova versione dei driver necessari per attivarla.

Presentata in occasione del CES 2023, la tecnologia RTX Video Super Resolution permette di migliorare la qualità dei video con risoluzioni comprese tra 360p e 1440p, utilizzando calcoli effettuati tramite deep learning e reti neurali per effettuare un upscaling sino a 4K. E non solo: supporta anche video a 144Hz, una caratteristica fondamentale per i videogiocatori. In poche parole, si tratta di un sorta di DLSS applicato ai filmati.

Oltre al supporto per la tecnologia RTX Video Super Resolution (che al momento funziona solo sulle schede GeForce RTX 30 e successive), i nuovi driver 531.18 WHQL offrono anche alcune novità per i videogiocatori, come ottimizzazioni DLSS 3 per Atomic Heart e il supporto per la beta chiusa di The Finals, un nuovo gioco free-to-play che uscirà presto.

Photo Credit: NVIDIA

Inoltre, come sempre, i nuovi driver correggono alcuni bug fastidiosi in giochi popolari e applicazioni Adobe. Ad esempio, risolvono i blocchi che affliggevano i giocatori di Forza Horizon 4 (Steam) e i problemi di stabilità in Call of Duty MW2, così come inconvenienti con le applicazioni Adobe After Effects e Premiere Pro.

Ma c’è di più: i driver offrono la possibilità di utilizzare la funzione GeForce Experience One Click Optimal Settings su oltre 1.000 giochi supportati, tra cui i nuovi Atomic Heart, Company of Heroes 3, Hogwarts Legacy, Perish, Sons Of The Forest, The Settlers: New Allies e Warlander.

I nuovi driver NVIDIA 531.18 WHQL sono già disponibili per il download sul sito ufficiale, ma tenete presente che il pacchetto pesa la bellezza di 855,68MB.