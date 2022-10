Con il lancio della nuova GeForce RTX 4090, era inevitabile anche la pubblicazione di nuovi driver NVIDIA Game Ready in grado di supportare la nuova top di gamma della famiglia Ada Lovelace. A quanto pare, i driver 522.25 contengono anche una serie di ottimizzazioni inerenti alle API DirectX 12 di cui beneficiano tutte le schede video RTX attualmente in commercio, offrendo un aumento delle prestazioni variabile a seconda dei titoli e della risoluzione impiegata.

Ad esempio, ecco qual è l’impatto apportato da queste ottimizzazioni nelle seguenti 14 applicazioni:

Assassin’s Creed Valhalla: fino al 25% (1080p)

Battlefield 2042: fino al 7% (1080p)

Borderlands 3: fino all’8% (1080p)

Call of Duty: Vanguard: fino al 12% (4K)

Control: fino al 6% (4K)

Cyberpunk 2077: fino al 20% (1080p)

F1 22: fino al 17% (4K)

Far Cry 6: fino al 5% (1440p)

Forza Horizon 5: fino all’8% (1080P)

Horizon Zero Dawn: Complete Edition: fino all’8% (4k)

Red Dead Redemption 2: fino al 7% (1080p)

Shadow of the Tomb Raider: fino al 5% (1080p)

Tom Clancy’s The Division 2: fino al 5% (1080p)

Watch Dogs: Legion: fino al 9% (1440p)

Photo Credit: NVIDIA

Photo Credit: NVIDIA

In particolare, questi risultati sono stati ottenuti grazie a ottimizzazioni della compilazione degli shader, riduzione dell’overhead della CPU e l’applicazione di profili personalizzati per Forza Horizon 5 e F1 22 allo scopo di sfruttare la funzionalità Resizable Bar (ovviamente in quest’ultimo caso è necessario avere una scheda RTX 30 o più recente). Gli utenti possono aspettarsi risultati diversi in base alla propria configurazione, ma in ogni caso si tratta decisamente di un gradito boost prestazionale a costo zero.

NVIDIA ha anche annunciato che in futuro i seguenti titoli potranno beneficiare del DLSS 3.0 sulle schede RTX 40:

A Plague Tale: Requiem (disponibile dal 18 ottobre)

Bright Memory: Infinite (disponibile dal 12 ottobre)

F1 22 (aggiornamento in arrivo)

Justice ‘Fuyun Court’ New Graphics Showcase (disponibile dal 12 ottobre)

Loopmancer (disponibile dal 12 ottobre)

Marvel’s Spider-Man Remastered (disponibile dal 12 ottobre)

r (disponibile in beta per i membri del programma Xbox Insider il 17 ottobre)

SUPER PEOPLE (disponibile ora in accesso anticipato)

Mentre Blind Fate: Edo no Yami, Dakar Desert Rally, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Gotham Knights e Uncharted: Legacy of Thieves Collection supporteranno il DLSS 2.0.

Come sempre, vi consigliamo di scaricare i nuovi driver direttamente dalla pagina ufficiale del produttore.