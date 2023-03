Lenovo ha presentato l’ottava generazione di notebook Legion Slim, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei giocatori e degli appassionati di tecnologia. La nuova serie include i modelli Legion Slim 7i (16″), Legion Slim 5i (16″) e Legion Slim 5 (14″). Questa gamma di computer portatili è equipaggiata con i chip Lenovo Artificial Intelligence (LA), che migliorano l’efficienza termica grazie al sistema Lenovo Legion ColdFront 5.0.

I Legion Slim sono dotati di slot SD, ricarica rapida, Windows 11 e offrono un’esperienza audio immersiva grazie alla tecnologia Nahimic by SteelSeries. Inoltre, gli utenti che acquisteranno di questi dispositivi riceveranno tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuito e potranno usufruire del servizio Legion Ultimate Support per assistenza tecnica 24/7. Legion Arena permette ai giocatori di accedere a tutti i titoli di gioco in un unico luogo.

L’azienda ha anche annunciato il monitor curvo ultrawide Legion R45w-30 da 44,5″ 32:9 e il monitor gaming Legion Y34wz-30 con un pannello retroilluminato mini-LED da 34”.

Lenovo Legion Slim 7i e 7

Photo Credit: Lenovo

I notebook Lenovo Legion Slim sono equipaggiati con processori Intel Core i9-13900H di tredicesima generazione o AMD Ryzen 9 7940HS. Entrambi i modelli presentano una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 e fino a 32 GB di RAM DDR5 a 5600MHz, che garantiscono un’esperienza di gioco fluida e una riproduzione nitida dei colori sul display Lenovo PureSight 16:10 da 16”. Il Lenovo Legion Slim 7 è disponibile con un pannello WQXGA 240Hz VRR 500nit o un pannello 3.2K 165Hz VRR 430nit con 100% DCI-P3, adatti rispettivamente per i giocatori che cercano tempi di risposta rapidi e per i creatori che necessitano di una risoluzione elevata.

La serie Legion Slim 7 di Lenovo è dotata del sistema termico avanzato ColdFront 5.0, con heatpipe ibridi quadrupli in rame, composto termico a cambiamento di fase e una nuova presa d’aria e sistema di ventole a 90 lame, che assicurano la dissipazione del calore e la riduzione del rumore. Inoltre, il chip Lenovo LA AI integrato regola dinamicamente le prestazioni termiche.

La batteria da 99,99Wh garantisce un’autonomia di 10 ore, mentre la tecnologia Super Rapid Charge consente una ricarica completa in soli 80 minuti. Il dispositivo è disponibile in due colori e pesa meno di 2Kg. Infine, menzioniamo che i laptop Lenovo Legion Slim 7 sono tra i primi al mondo a supportare lo standard Wi-Fi 7.

Lenovo Legion Slim 5i e 5

Photo Credit: Lenovo

I computer portatili Legion Slim 5i e 5 sono disponibili in due varianti, rispettivamente da 16 e 14 pollici (con pannello OLED), e sono dotati di processori Intel Core i7-13700H di tredicesima generazione e AMD Ryzen 9 7840HS. Entrambi i modelli presentano una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 e fino a 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, espandibili fino a 64 GB aftermarket.

La batteria da 80Wh offre fino a 8 ore di autonomia e supporta la tecnologia Super Rapid Charge per una ricarica veloce. Il display Lenovo PureSight da 16 pollici WQXGA 16:10 500nit con VRR fino a 240Hz garantisce una riproduzione nitida dei colori e un’esperienza di gioco fluida.

Nuovi monitor per migliorare l’esperienza di gioco e la produttività

Photo Credit: Lenovo

Come dicevamo in apertura, Lenovo ha presentato due nuovi monitor gaming: Lenovo Legion Y34wz-30 e il R45w-30. Entrambi i display offrono una flessibilità multitasking con la tecnologia True Split di Lenovo, la possibilità di suddividere il display in due aree con un solo cavo di ingresso e la connessione RJ45 integrata ad alta velocità da 2,5G. Il Lenovo Legion Y34wz-30, con un pannello mini-LED DisplayHDR 1000 curvo WQHD ultra-ampio da 34”, è perfetto per i giocatori che cercano colori, contrasto e velocità accurati.

Invece, il nuovo monitor Lenovo Legion R45w-30, con uno schermo widescreen da 44,5”, è ideale per i giocatori e i creatori che desiderano più area di visualizzazione. Entrambi i display supportano AMD FreeSync Premium Pro e New Adaptive Sync per ridurre il tearing dello schermo massimizzando l’HDR, garantendo un’esperienza di gioco coinvolgente. I monitor supportano la connessione USB-C e sono dotati di hub USB e porte di uscita audio per supportare qualsiasi configurazione di accessori.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano