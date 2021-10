I nuovi loghi USB-C sperano di farvi acquistare il cavo giusto: ci riusciranno?

Come promesso in precedenza, USB-IF ha annunciato ufficialmente i nuovi loghi per identificare i diversi standard USB che spera possano alleviare la confusione sui cavi USB-C. L’USB-IF (USB Implementers Forum) afferma che questi nuovi sforzi aiuteranno i consumatori a distinguere meglio i cavi basati sulle specifiche USB4, USB Type-C e USB Power Delivery.

Come forse saprete, è abbastanza confusionario cercare di trovare il cavo USB-C corretto per i propri dispositivi. Anche se i connettori sembrano tutti uguali, i cavi USB-C soddisfano tutti standard diversi per la velocità di erogazione dell’alimentazione, il trasferimento dei dati e altro ancora. Ma USB-IF, come riporta 9to5Mac, ha ora condiviso i nuovi loghi.

USB-IF ha stabilito nuovi loghi per cavi USB Type-C certificati per visualizzare le capacità di alimentazione del cavo in watt, indicando chiaramente il supporto per 60 W o 240 W come definito dalla specifica USB Power Delivery 3.1. Inoltre sono stati aggiornati in parallelo anche i loghi “Certified USB4” per unificare il branding del Certified USB Logo Program.

Photo credits: USB-IF

L’USB-IF spiega: “USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione di supporto per il progresso e l’adozione della tecnologia USB, ha annunciato oggi i nuovi loghi di potenza del cavo USB Type-C certificato per indicare chiaramente ai consumatori le capacità di alimentazione dei cavi USB-C. I cavi USB Type-C certificati ora presenteranno loghi che evidenziano il supporto per 60 W o 240 W di potenza come definito dalla specifica USB Power Delivery (USB PD) 3.1 recentemente pubblicata.”

Ovviamente questo non risolverà del tutto il problema, soprattutto per i produttori di accessori che non sono conformi agli standard USB-IF completi. Ecco perché l’organizzazione afferma che i consumatori dovrebbero sempre “acquistare prodotti certificati da fonti attendibili che espongano i loghi USB-IF Certified su confezioni, schede prodotto o dispositivo, caricatore e cavo stesso”.

Resta da vedere se questi nuovi dettagli dell’USB-IF porteranno davvero a una maggiore chiarezza nell’affollato ecosistema USB-C. Sicuramente, però, non si può dire che USB-IF non abbia pensato ai consumatori.