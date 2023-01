Apple ha rinnovato la sua linea di computer portatili MacBook Air lo scorso giugno, offrendo un design più moderno che prende spunto dai modelli MacBook Pro 14” e 16” lanciati nel 2021 e integrando il nuovo SoC Apple Silicon M2. Già da un po’ di tempo si parla anche di versioni aggiornate dei MacBook Pro che, presumibilmente, saranno equipaggiati con i chip M2 Pro e M2 Max. Molti rumor puntavano a una presentazione entro la fine del 2022, ma, a quanto pare, questo non è avvenuto.

I colleghi di DigiTimes hanno recentemente riportato che il lancio dei nuovi dispositivi è stato “posticipato ancora una volta” e, apparentemente, non avverrà più all’inizio di quest’anno. Inoltre, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato qualche giorno fa che i notebook potrebbero arrivare indicativamente nel corso della prima metà del 2023.

Photo Credit: Apple

Non è affatto da escludere che Apple decida di presentare i nuovi computer portatili in occasione della WWDC 2023, che si terrà, come da tradizione, a giugno. Del resto, è stato proprio alla WWDC 2022 che l’azienda della mela morsicata aveva annunciato il MacBook Air M2. Per quanto riguarda le prestazioni ottenibili dai nuovi SoC pensati per i professionisti, Gurman consiglia di non aspettarsi salti in avanti mostruosi, in quanto si avranno “miglioramenti marginali” rispetto ai predecessori.

Il 2023 potrebbe iniziare con un calo delle vendite per Apple, in particolare per i MacBook. La società, infatti, si aspetta una diminuzione fino al 50% nel corso del primo trimestre, periodo tradizionalmente più tranquillo per i produttori di PC, ma DigiTimes sostiene che Apple stia modificando la quantità di spedizioni a causa della domanda più debole. Inoltre, i livelli delle scorte di MacBook sono più alti di quanto l’azienda vorrebbe, da qui la richiesta a Quanta e Foxconn di diminuire le spedizioni. In aggiunta, c’è da considerare che molti potenziali acquirenti stanno aspettando il refresh dei MacBook Pro.