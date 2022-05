ASUSTOR ha recentemente ufficializzato la nuova gamma di NAS Lockerstor Gen2, composta da tre modelli (Lockerstor 2 Gen2, Lockerstor 4 Gen2 e Lockerstor 6 Gen2) che offrono due, quattro o sei alloggiamenti e una scheda tecnica decisamente interessante, che li pone in diretta concorrenza con i modelli di punta di altri noti brand del settore, come Synology o Qnap.

I tre nuovi NAS della famiglia Lockerstor Gen2 differiscono solamente per numero di alloggiamenti disponibili, mentre condividono le restanti specifiche tecniche. A muovere il tutto troviamo un processore Intel Celeron N5105 quad core, prodotto a 10nm e con una frequenza massima di 2,9GHz; potrà non sembrarvi granché, ma per un NAS è più che sufficiente ed offre, rispetto alle soluzioni Gemini Lake inserite nei modelli precedenti, un incremento prestazionale del 31%. Abbinati alla CPU troviamo 4GB o 8GB di RAM DDR4-2933 (supportati al massimo 16GB) e quattro slot per unità M.2, che possono essere installate senza nessun tipo di attrezzo. Nei modelli Lockerstor 4 Gen2 e Lockerstor 6 Gen2 troviamo anche uno slot PCIe 3.0 che, tramite un comodo switch software, consente di decidere se installare un’unità SSD o una schede di rete Ethernet 10GB.

La presenza degli slot M.2 permette di decidere se si vogliono installare SSD per avere un NAS capiente e ultraveloce, o se si vuole creare una cache SSD particolarmente ampia, o ancora un mix delle due cose: il vantaggio è la flessibilità offerta da una soluzione come questa. A completare la dotazione hardware troviamo due port USB 3.2 Gen2 a 10Gbps a cui si possono collegare unità di archiviazione esterne, un’uscita HDMI 2.0b e due porte Ethernet 2,5G, che possono raggiungere i 590MB/s in lettura e i 562MB/s in scrittura (SMB multicanale con volume RAID 5)

In termini di funzionalità, troviamo il supporto alla decodifica hardware HDMI 2.0b, oltre alla possibilità di editare file video con Adobe Premiere e Final Cut Pro senza bisogno di spostarli dal NAS. A bordo dei nuovi Lockerstor Gen2 troviamo il sistema operativo ADM 4.1, che grazie a nuove tecnologie migliora ulteriormente la sicurezza, rilevando potenziali attività sospette e introducendo strumenti che aiutano a ridurre al minimo il rischio di perdere i propri dati, grazie anche all’adozione di una strategia di backup 3-2-1.

I nuovi Lockerstor Gen2 puntano insomma a essere tra i migliori NAS sul mercato e saranno disponibili nelle prossime settimane, al prezzo di 559 euro per il modello a due baie, 719 euro per quello a quattro e 929 euro per quello con sei alloggiamenti. Qui di seguito vi lasciamo le specifiche tecniche complete dei nuovi NAS.