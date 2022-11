QNAP ha recentemente presentato la serie di NAS QuTS hero TVS-hx74, che comprende il TVS-h474 a quattro alloggiamenti, il TVS-h674 a 6 alloggiamenti e il TVS-h874 a 8 alloggiamenti, che integrano i processori Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il TVS-hx74 adotta CPU Intel Core e Pentium Gold di dodicesima generazione, supporta una memoria DDR4 a due canali fino a 128 GB, oltre a offrire due porte 2,5GbE che offrono velocità maggiori usando il Trunking di porta. Con gli slot M.2 PCIe 2280, il TVS-hx74 consente di utilizzare gli SSD NVMe PCIe per migliorare le prestazioni IOPS durante la configurazione della cache SSD.

Sono inclusi gli slot PCIe Gen 4 ad alta velocità per estendere le funzionalità core del NAS, come l’aggiunta di adattatori di rete 10/25GbE, schede QM2 per aggiungere SSD M.2 e porte 2,5GbE/10GbE, schede grafiche di base per abilitare il passthrough GPU per le macchine virtuali, e schede di espansione dell’archiviazione per connettere gli alloggiamenti di espansione QNAP. L’uscita HDMI consente agli utenti di visualizzare direttamente i contenuti multimediali o i contenuti VM archiviati o in esecuzione sul TVS-hx74.

TVS-h474 TVS-h674 TVS-h874 Modelli TVS-h474-PT-8G:

Processore Intel Pentium Gold G7400 dual-core/4-thread (fino a 3,7 GHz), 8 GB di memoria DDR4 (1 da 8 GB), Intel Pentium Gold G7400 TVS-h674-i5-32G:

Processore Intel Core i5-12400 sei-core/12-thread (fino a 4,4 GHz), 32 GB di memoria DDR4 (2 da 16 GB)

TVS-h674-i3-16G:

Processore Intel Core i3-12100 quad-core/8-thread (fino a 4,3 GHz), 16 GB di memoria DDR4 (1 da 16 GB) TVS-h874-i5-32G:

Processore Intel Core i5-12400 sei-core/12-thread (fino a 4,4 GHz), 32 GB di memoria DDR4 (2 da 16 GB) Memoria massima 128GB (2 da 64GB) 128GB (2 da 64GB) 128GB (2 da 64GB) Porte di rete ad alta velocità 2 da 2,5GbE RJ45 2 da 2,5GbE RJ45 2 da 2,5GbE RJ45 Slot PCIe Gen 4 2 2 2 Slot M.2 PCIe 2 2 2 Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 3 3 3 Garanzia Garanzia standard di 3 anni (espandibile fino a 5 anni) Garanzia standard di 3 anni (espandibile fino a 5 anni) Garanzia standard di 3 anni (espandibile fino a 5 anni)

Il TVS-hx74 utilizza il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS che garantisce l’integrità dei dati oltre a supportare la deduplica e compressione interna dei dati a livello di blocco, snapshot quasi illimitate e SnapSync in tempo reale. Progettato specificatamente per l’integrità dei dati, il file system ZFS offre la riparazione automatica oltre ad essere conforme WORM (Write Once, Read Many Times).

Meiji Chang, General Manager di QNAP, ha affermato:

Il TVS-hx74 di QNAP è un NAS ZFS di livello base ideale per le PMI. I processori multi-core e l’espandibilità versatile soddisfano le richieste di multi-tasking degli ambienti IT enterprise oltre a offrire abbondanti risorse di calcolo per le applicazioni di virtualizzazione.

Jason Ziller, General Manager, Client Connectivity Division alla Intel Corporation, ha aggiunto: